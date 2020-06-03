Мама Илона Маска впервые прокомментировала рождение внука и свадьбу с Граймс
72-летняя Мэй Маск в восторге от внука с необычным именем X Æ A-12
Мама основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, который 4 мая стал отцом в шестой раз, поделилась своими эмоциями в связи с рождением внука с необычным именем X Æ A-12. Напомним, что сына миллиардеру родила 32-летняя певица Граймс.
72-летняя Мэй Маск во время беседы с журналистами издания Women’s Wear Daily поделилась подробностями, как поживает ее новорожденный внук. И выразила мнение, что родители мальчика вряд ли поженятся.
"Сын Илона совершенно очаровательный. Он был с нами на запуске космического корабля", – рассказала новоиспеченная бабушка.
Более подробно о рождении шестого ребенка у Илона Маска узнайте в видео:
Также она поделилась своим впечатлением от избранницы Илона – певицы Граймс. Она не скрывает, что в восторге от 32-летней певицы и ее творческого подхода к жизни.
"У Граймс невероятно модный и творческий подход ко всему. Я искренне восхищаюсь творческими людьми, потому что я сама ученый. Но я не знаю, поженятся ли Граймс и Илон, я их об этом не спрашивала", – говорит мама Маска.
Напомним, что 30 мая компания Илона Маска SpaceX под руководством NASA вписали себя в историю первым успешным запуском частного космического корабля.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное