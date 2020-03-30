"Мама просила потерпеть": дочь Анастасии Заворотнюк о событии, которое изменило ее жизнь

Анна вспомнила о поддержке актрисы

Старшая дочь болеющей раком Анастасии Заворотнюк в последнее время активно делится своими переживаниями с подписчиками. Так, на днях Анна поделилась историей из студенческих годов и поддержки со стороны ее звездной матери. На своей странице в Instagram дочь Анастасии Заворотнюк вспомнила, как поступала в университет Нью-Йорка.

По словам Анны, она всегда мечтала об учебе заграницей и длительное время готовилась к экзаменам. Девушке удалось набрать высокие баллы и получить скидку на обучение в размере 70%. Но в какой-то момент у дочери актрисы появился страх, с которым ей было тяжело справляться.

Анна Заворотнюк Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

"Хочу рассказать вам о событии, которое кардинально поменяло меня и мою жизнь. Это мой переезд и учеба в Америке. Я мечтала и визуализировала каждый свой день там. Когда же я прибыла в Штаты и осознала, что я абсолютно одна и никого не знаю, меня охватило невероятное чувство страха и паники. Я всегда была домашним ребенком, окруженным любовью, вниманием и заботой моих родных... Мой первый день в университете закончился звонком маме, наполненный слезами и просьбой вернуться обратно. Моя мама, невероятно мудрая женщина, попросила меня потерпеть хотя бы несколько месяцев и если мне и дальше будет так же сложно, то конечно же я вернусь", – написала Анна.

Более подробно о состоянии Анастасии Заворотнюк узнайте в сюжете:

Поддержка звездной матери помогла девушке адаптироваться и побороть страх жизни в чужой стране.

"Маленькими шажочками я начала преодолевать себя и взрослеть. Первый месяц был невообразимо тяжелым из-за языкового барьера, при том что язык я знала очень хорошо. А вот на парах я практически всегда молчала, боялась совершить ошибку в построении предложения и т.д. Потом, я начала преодолевать свой страх и поборола этот барьер. В течении второго месяца, моего пребывания там я наконец встретила друзей. И жизнь сразу же заиграла другими красками. Я звонила родным и с восторгом рассказывала о своих достижениях в учебе и жизни в целом", – подытожила дочь "Няни Вики".

Напомним, что затяжное молчание о состоянии актрисы прервала ее старшая дочь Анна. Девушка на своей странице в Instagram начала делиться внутренними переживаниями и просить фанатов актрисы молиться за ее здоровье. Девушка не скрывает, что очень тяжело переживает болезнь актрисы.

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