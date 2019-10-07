"Сделала невозможное": Александр Пономарев откровенно об отношениях с мамой

Украинский артист вспомнил о детстве и о поддержке мамы

Александр Пономарев – глубокий, лиричный и романтический украинский артист. На сцене и в клипах он Ромео из произведения Шекспира, а в реальной жизни сам себя называет "придурком".

"Попробуйте остановить того придурка, которым я был", – шуточно говорит Александр.

Остановить артиста могла только одна женщина – его мама. Отметим, что Александр – единственный и желанный сын в семье. Родился он весьма больным – с диагнозом малокровие (анемия, – Ред.).

"У меня все забирали еду в детском саду, били меня. Не хватало мне 300 грамм крови", – вспоминает Пономарев.

Мама – Любовь Анатольевна – сделала тогда невозможное! Женщина нашла донора, который спас ее сына. И с того момента все изменилось – с болезненного мальчика Александр превратился в хулигана. Но в своего ребенка Любовь Анатольевна верила и первая заметила музыкальный талант.

Александр Пономарев Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Меня отправили в музыкальную школу, но это было очень дорого. Поэтому я потом отправился на спорт, который был бесплатным", – делится воспоминаниями украинская звезда.

Но и бокс пришлось бросить из-за неожиданных проблем со зрением. Это немного подкосило планы Александра, который планировал идти в армию. Что делать дальше, знала его мама – в 14 лет она подарила сыну небольшой синтезатор. С ним парень выступал на свадьбах, а в 15 лет женщина нашла для своего юного вокалиста первую серьезную работу – певца в ресторане. А в 17 лет будущая звезда уже заработал себе на первый автомобиль.

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Когда Александр заканчивал школу, мама настояла, чтобы он поступил в музыкальное училище и постоянно поддерживала его на фестивалях. Но были и моменты разногласия между сыном и мамой – Любовь Анатольевне не импонировала первая жена Александра Алена Мозговая. Невестку не любила, но вот во внучке души не чаяла. Артист признается, очень рад, что у его старшей дочери была такая любящая бабушка. Да и сам певец маму не забывал баловать – в конце 90-х он подарил ей ресторан в Хмельницком, а позже и вовсе осуществил мечту – познакомил с кумиром Аллой Пугачевой.

Александр Пономарев Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

О самых приятных моментах, связанных с матерью, артист может говорить часами, но о смерти главной женщины в его жизни вспоминать ему сложно. Любовь Анатольевны не стало в 2004 году.

Народный артист Украины с сыном Александром Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Это тяжелая тема для меня, очень жаль, что она не увидела Сашку (внука, – Ред.). Это человек, который сделал для меня больше всего", – подытожил Народный артист Украины.

Напомним, что Александр Пономарев рассказал о том, как сложились его отношения с бывшей женой Аленой Мозговой и ее нынешним мужем.

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