Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мама Тараса Тополи – откровенно о разводе с мужем и сложном детстве лидера группы "Антитела"

Тарас Тополя на протяжении четырех лет изучал правоведение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30

В 6 лет лидер украинской группы "Антитела" Тарас Тополя увидел по телевизору выступление оркестра. И уговорил маму отдать его в музыкальную школу. Так и начался творческий путь будущей звезды. Леся Тополя всегда поддерживала сына и восхищалась его музыкой. В откровенном интервью для программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" звездная мама рассказала о детстве Тараса и сложном моменте в их жизни – разводе с отцом исполнителя.

Сейчас Тарас говорит, что обучение в музыкальной школе определило его будущее. Мама певца также вспоминает детство звездного сына с улыбкой, хотя они вместе пережили сложности.

"Это была тяжелая и болезненная ситуация. Ты просто осознаешь, что эта ситуация может каким-то образом отразиться на твоем ребенке", – рассказывает Леся Васильевна.

Родители лидера группы "Антитела"
Родители лидера группы "Антитела"
Фото: instagram.com/tarastopolia

Женщина сделала все, чтобы у сына с отцом сохранились теплые взаимоотношения, несмотря на свои внутренние обиды и разочарования: "Моя боль и мои обиды на тот момент не должны были передаться сыну. Более того, я наоборот подталкивала Тараса к общению с отцом".

Воспитывать одной ребенка – не самое легкое испытание в 90-х годах, ведь ей, как учителю математики, приходилось трудиться на четырех работах, чтобы прокормить Тараса.

"Она работала учителем в школе, в редакции профильной газеты, а позже устроилась преподавателем и даже заместителем директора Института математики", – вспоминает Тарас Тополя.

Читайте также:
Тарас Тополя рассказал о кризисных моментах в отношениях с Alyosha

Когда будущий артист подрос, Леся Васильевна мечтала, чтобы ее сын был отличником, но у Тараса были совсем другие приоритеты. Порой даже и прогуливал уроки! Но не потому, что не хотел учиться, его просто привлекала музыка. Но, несмотря на страсть к музыке, Тополя поступил в университет, который выбрали родители. На протяжении четырех лет будущая звезда изучал правоведение.

Тарас Тополя в детстве
Тарас Тополя в детстве
Фото: instagram.com/tarastopolia

"Диплом – на полку и все. Не работал ни единого дня по специальности, дальше полностью занимался музыкой. Когда я выпускался из Национальной академии внутренних дел Украины, у меня почти был подписан контракт с группой "Антитела", – рассказывает Тополя.

Мама певца его решение приняла и даже плакала под некоторые песни сына. Она всегда мечтала увидеть Тараса и группу "Антитела" на сцене стадиона. И ее мечта сбылась! А сам Тарас не упускает возможности на каждом своем выступлении с группой посвятить песню Лесе Васильевной и поблагодарить маму.

Сейчас Леся проживает в Америке – 5 лет назад мама Тараса вышла замуж за американца и сейчас они созваниваются почти каждый день.

Ранее мы также писали, что Тарас Тополя и Alyosha снялись в трогательном клипе группы "Антитела" – "Буде син".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
На "Антитела" подали в суд: чем закончилось заседание Странное сообщение от учителя и плохое поведение: почему звездные родители не ходят на собрания в школу "Антитела" отыграли два грандиозных концерта в Киеве: как это было
шоу-бизнес певец Антитела Тарас Тополя мамы звезд
Реклама

Новости партнеров

Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Неожиданный поворот в скандале Шаляпина и Цымбалюк
Яна Соломко о новой жизни и разводе с мужем:
Яна Соломко о новой жизни и разводе с мужем: "Было очень тяжело"
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Скандал вокруг Ротару:
Скандал вокруг Ротару: "Дайте ей возможность спокойно доживать"
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 13:39Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Сегодня, 12:36Шоу-бизнес

Ирина Федишин попала в ДТП: подробности и фото

Сегодня, 08:49Fun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

Вчера, 20:18Events

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака: день приятных воспоминаний

Вчера, 14:44Fun

15 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

Вчера, 09:50Техно

Мобильный лоукост: ТОП-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

Вчера, 09:19Fun

Похудевшая на 100 кг женщина раскрыла секрет сброса веса: фото

Вчера, 09:18Fun

Самолет с пассажирами упал на загруженную машинами трассу: видео

14 декабряFood

Самый вкусный и полезный салат: рецепт от Светланы Фус

14 декабряТехно

Готовьте лопаты: под поверхностью Марса нашли "сокровище"

14 декабряFun

Кот прославился в сети благодаря лишнему весу: забавные фото

14 декабряТехно

Sony показала первую игру для PlayStation 5: видео

14 декабряFun

14 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

14 декабряFun

Щенок чуть не убил хозяйку, лизнув ей ногу

13 декабряFood

"МастерШеф" 9 сезон 16 выпуск: кто покинул проект за шаг до финала

13 декабряFood

Как приготовить воздушный творожник: рецепт от Юлии Высоцкой

Новости партнеров

5 имен женщин, которые притягивают мужчин
5 имен женщин, которые притягивают мужчин
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Ухоженная и похудевшая Примадонна вызвала ажиотаж в Сети
Ухоженная и похудевшая Примадонна вызвала ажиотаж в Сети
Звездные пары с огромной разницей в росте
Звездные пары с огромной разницей в росте
Экс-супруга Киркорова раскрыла тайну о Пугачевой
Экс-супруга Киркорова раскрыла тайну о Пугачевой
Моложе внука: Шуфутинский встречается с 22-летней девушкой
Моложе внука: Шуфутинский встречается с 22-летней девушкой
Даша Астаф’єва показала епатажні фото в Інстаграм
Даша Астаф’єва показала епатажні фото в Інстаграм
Арсен Мирзоян выпустил свое оружие (видео)
Арсен Мирзоян выпустил свое оружие (видео)