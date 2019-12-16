Мама Тараса Тополи – откровенно о разводе с мужем и сложном детстве лидера группы "Антитела"

Тарас Тополя на протяжении четырех лет изучал правоведение

В 6 лет лидер украинской группы "Антитела" Тарас Тополя увидел по телевизору выступление оркестра. И уговорил маму отдать его в музыкальную школу. Так и начался творческий путь будущей звезды. Леся Тополя всегда поддерживала сына и восхищалась его музыкой. В откровенном интервью для программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" звездная мама рассказала о детстве Тараса и сложном моменте в их жизни – разводе с отцом исполнителя.

Сейчас Тарас говорит, что обучение в музыкальной школе определило его будущее. Мама певца также вспоминает детство звездного сына с улыбкой, хотя они вместе пережили сложности.

"Это была тяжелая и болезненная ситуация. Ты просто осознаешь, что эта ситуация может каким-то образом отразиться на твоем ребенке", – рассказывает Леся Васильевна.

Родители лидера группы "Антитела" Фото: instagram.com/tarastopolia

Женщина сделала все, чтобы у сына с отцом сохранились теплые взаимоотношения, несмотря на свои внутренние обиды и разочарования: "Моя боль и мои обиды на тот момент не должны были передаться сыну. Более того, я наоборот подталкивала Тараса к общению с отцом".

Воспитывать одной ребенка – не самое легкое испытание в 90-х годах, ведь ей, как учителю математики, приходилось трудиться на четырех работах, чтобы прокормить Тараса.

"Она работала учителем в школе, в редакции профильной газеты, а позже устроилась преподавателем и даже заместителем директора Института математики", – вспоминает Тарас Тополя.

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Когда будущий артист подрос, Леся Васильевна мечтала, чтобы ее сын был отличником, но у Тараса были совсем другие приоритеты. Порой даже и прогуливал уроки! Но не потому, что не хотел учиться, его просто привлекала музыка. Но, несмотря на страсть к музыке, Тополя поступил в университет, который выбрали родители. На протяжении четырех лет будущая звезда изучал правоведение.

Тарас Тополя в детстве Фото: instagram.com/tarastopolia

"Диплом – на полку и все. Не работал ни единого дня по специальности, дальше полностью занимался музыкой. Когда я выпускался из Национальной академии внутренних дел Украины, у меня почти был подписан контракт с группой "Антитела", – рассказывает Тополя.

Мама певца его решение приняла и даже плакала под некоторые песни сына. Она всегда мечтала увидеть Тараса и группу "Антитела" на сцене стадиона. И ее мечта сбылась! А сам Тарас не упускает возможности на каждом своем выступлении с группой посвятить песню Лесе Васильевной и поблагодарить маму.

Сейчас Леся проживает в Америке – 5 лет назад мама Тараса вышла замуж за американца и сейчас они созваниваются почти каждый день.

Ранее мы также писали, что Тарас Тополя и Alyosha снялись в трогательном клипе группы "Антитела" – "Буде син".

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