Эксклюзив

MamaRika и Сергей Середа – о первом свидании, романтическом предложении и трудностях, через которые они прошли вместе

Артисты приняли участие в спецпроекте Сегодня.Lifestyle к 14 февраля

В рамках спецпроекта, посвященному Дню святого Валентина, Сегодня.Lifestyle взяли интервью у трех звездных пар украинского шоу-бизнеса – MamaRika и Сергея Середы, Анатолия Анатолича и Юлы, Павла и Марины Зибровых. Три пары – три разных поколения. Как долго существует любовь и есть ли у нее временные рамки? Это мы и пытались выяснить у артистов.

Самая молодая пара среди наших героев – певица MamaRika (Анастасия Кочетова) и ее жених, комик Сергей Середа. Влюбленные обручилась еще два года назад, но уже давно живут вместе. Знаменитость эксклюзивно Сегодня.Lifestyle рассказала о романтическом предложении руки и сердца, которое Сергей сделал девушке под Новый год. Также мы узнали, совпадают ли ответы героев нашего спецпроекта на одни и те же вопросы.

Блиц

MamaRika и Сергей Середа Фото: Иван Марчук

Когда он/она долго собирается…

MamaRika: Я в шоке, потому что такое бывает редко. В основном он меня ждет.

Сергей: Привык.

Мы ругаемся, когда…

MamaRika: Когда он меня воспитывает и заставляет спать. Он включает старого деда или батю, постоянно загоняет меня раньше спать.

Сергей: В четверг (смеется).

Украинская певица со своим женихом Фото: Иван Марчук

Кто громче храпит?

Сергей: Сосед.

MamaRika: Так ты и есть сосед – сосед по квартире. Честно, он не слишком сильно храпит, больше сопит. Я надеваю беруши, потому что у меня очень чуткий сон.

Сколько детей у вас будет?

MamaRika: Трое. Мы хотим двоих своих и, если будет возможность, еще одного ребенка возьмем из детского дома.

Сергей: Двое.

Ваша мысль или эмоция после первого свидания?

MamaRika: Счастье. Я интуитивно как женщина поняла, что это мой мужчина. На первом свидании Сергей заявил, что я стану его женой.

Сергей: Уверенность.

Какая черта характера раздражает?

MamaRika: Занудство.

Сергей: Кипишь.

Герои спецпроекта Сегодня.Lifestyle Фото: Иван Марчук

Что никогда не простите друг другу?

MamaRika: Я прощу все и даже измену!

Сергей: Долг (смеется).

Кто главный в семье – Настя, Сергей или теща?

MamaRika: Он. Считаю, что главным должен быть мужчина.

Сергей: Я.

Исполнение супружеского долга или подсчет денег в первую брачную ночь?

MamaRika: Секас (авт.).

Сергей: Совместим.

MamaRika и Сергей Середа интервью

Украинские артисты рассказали о взаимоотношениях Фото: Иван Марчук

Как празднуете 14 февраля? Договариваетесь о подарках заранее?

Сергей: Да. Мы не особо отмечаем этот праздник.

MamaRika: Мы не то, чтобы не романтичные, просто бывает такое, что ты можешь не угадать с подарком. В большинстве случаев сюрприз могу сделать я.

Сергей: Мне легче спросить.

MamaRika: Он всегда спросит, что я хочу. В конце концов может сказать: "Возьми себе деньги и пойди купи". Пуская это не романтично, но зато практично.

О каком самом неожиданном подарке вы можете вспомнить?

MamaRika: Для меня самый неожиданный подарок – это предложение руки и сердца. Это было перед Новым годом и это было самым лучшим подарком, когда я поняла – чувак наконец-то решился! Три года мы ходили вокруг да около (смеется).

Сергей: Я копил деньги!

Ваши ожидания оправдались в реальности? Как вы представляли момент предложения руки и сердца?

MamaRika: Я себе никак не представляла! Это был максимальный пик романтизма в его жизни. Я никогда не думала, что все будет так романтично. Он оправдал все мои ожидания.

Сергей: Выплеснул все!

Сергей Середа Фото: Иван Марчук

MamaRika: Сергей выложил свечами дорожку по всей квартире. Я пришла и был выключен свет. Тогда ничего не поняла, спрашиваю его: "Что такое? Что случилось? У нас праздник, годовщина? Я забыла о чем-то?". Потом я разворачиваюсь, а он стоит на одном колене. Я плакала… Розами было выложено сердце и посредине кольцо.

Любите праздновать 14 февраля или для вас это шаблон?

MamaRika: Мы – не шаблонные. Сказать, что этот день для нас многое значит, то нет. Для меня это просто хороший повод вспомнить о женских штучках и надеть красивое белье.

Сергей: Это очень странный праздник. В остальные дни мы друг друга не любим, а в этот вот прям все – любим? И более того, об этом должны узнать все, во всех социальных сетях. Это странно! Вы либо любите друг друга, либо занимаетесь ерундой.

MamaRika: В большинстве случаев все сюрпризы – цветы и подарки – Сергей делает мне в неожидаемые даты. Он любит это делать просто так.

Сергей: Ну не то, чтобы любит. Просто ты, когда едешь мимо цветочного магазина, остановился, зашел и купил.

MamaRika: Да! Это намного приятней, когда неожиданно.

Кто какие обязанности выполняет в доме?

MamaRika: Мы всегда распределяем обязанности. Пытаемся просто помогать друг другу, поэтому нет какой-то конкретной схемы. Главное – не быть эгоистами. Но конечно, приготовление пищи на мне – на кухне я главная (улыбается).

"Мы всегда распределяем обязанности" – MamaRika Фото: Иван Марчук

Предложение было два года назад. Когда состоится свадьба?

Сергей: Через 17 минут, поэтому нужно торопиться, гости ждут (улыбается).

MamaRika: Тут не получится ответить, потому что мы сами не знаем.

Как относитесь к брачному контракту?

MamaRika: Если есть что делить – возможно и есть смысл. Но я больше за доверие. Со своим Сергеем я бы точно не подписывала никаких бумаг. Я хорошо знаю его, и добрее человека, пожалуй, не встречала, без преувеличений.

Будете ли менять фамилию после замужества с Сергеем?

MamaRika: Пока что не думали над этим вопросом – в моей семье почему-то так складывается, что девушки не берут фамилии своих мужей. Но для Серого, я думаю, была бы готова пойти на такой важный шаг – время покажет.

MamaRika Фото: Иван Марчук

В какую беду вместе попадали?

MamaRika: Мы за 5 лет наших отношений уже прошли все на свете. Было даже такое, что не было что есть! Но когда мы вместе, то любые трудности нам по силам. Когда рядом твой человек – никакие траблы не страшны. И самое важное – ко всему подходить с юмором, как бы не было трудно.

Напомним, ранее MamaRika раскрыла подробности своей интимной жизни. Исполнительница призналась, что когда-то у нее были однополые отношения. Артистка рассказала, что когда-то встречалась с девушкой.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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