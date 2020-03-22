MamaRika рассказала о беременности и планах усыновить ребенка

Артистка призналась, что может не знать о том, что она в положении

MamaRika (Анастасия Кочетова), которая накануне тайно вышла замуж за Сергея Середу, рассказала о беременности. Артистка призналась, что хочет много детей и даже думала об усыновлении.

MamaRika и Середа поженились на острове, в режиме полной секретности. Пара решила, что это событие только для них двоих. Вскоре украинская певица заговорила о беременности.

MamaRika прокомментировала свою беременность Фото: instagram.com/mamarika_official

По словам MamaRika, она не уверена в том, беременна она или нет. Однако звезда и ее супруг заметили изменения в настроении Насти.

"Я, кстати, очень эмоциональная стала после свадьбы. Сергей говорит, что может действительно я уже беременна, потому что я что-то устраиваю... у меня постоянно слезы, гормоны бьют. Может это потому, что мы взяли щенка и у меня материнский инстинкт включился. Не знаю, но мне кажется, что нет, не беременна", – рассказала MamaRika в интервью Кате Осадчей.

Артистка добавила, что на одном малыше они с мужем останавливаться не собираются.

"Чем больше, тем лучше. Сколько потянем. Мы мечтаем даже, возможно, когда-нибудь усыновить ребенка. Поэтому мы планируем, но главное, чтобы были возможности и все получится", – говорит MamaRika.

Напомним, что по случаю собственной свадьбы MamaRika выпустила клип на песню Maemo, съемки которого прошли в формате абсолютной спонтанности: по счастливому стечению обстоятельств молодожены узнали, что в то же время в Таиланде будут отдыхать их друзья, которые и выступили режиссерами, операторами и стилистами – Максим Дорошенко и Яна Лескова.

Ранее мы писали, что Джеймс Миддлтон отменил свою свадьбу из-за коронавируса.

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