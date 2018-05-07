Мамина гордость: сын Тины Кароль танцует гопак и занимается фехтованием

Певица поделилась эксклюзивными видео

Тина Кароль. Фото: пресс-служба 1+1

Певица Тина Кароль в Instagram Stories продемонстрировала таланты сына Вениамина.

Напомним, 9-летний мальчик учится в Лондоне. Певица поделилась эксклюзивными видео.

В украинской громаде прошел концерт, на котором Вениамин станцевал гопак.

Также Вениамин занимается фехтованием.

Напомним, Тина Кароль на "Вечере премьер с Катериной Осадчей" во Дворце Украина поразила откровенным нарядом. Тина выбрала total look из коллекции Dafna May. Тина Кароль позировала на красной дорожке в прозрачном "костюме-клеенке". Артистка надела топ со смелым вырезом, юбку и пластиковый тренч.

Ранее Насти Каменских и Тине Кароль пришлись по вкусу одинаковые пальто из эко-кожи.Тина Кароль была замечена в желтом пальто с поясом из коллекции Caviar весна-лето 2018 украинского бренда Dafna May, стоимостью 350 евро, на радио в Минске в феврале этого года.

Также мы сообщали, что Винни Харлоу и Тине Кароль пришлись по вкусу одинаковые наряды из круизной коллекция Prada 2018.