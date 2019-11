Маргарита Паша отправилась в Лондон на "Мисс Мира 2019"

"Мисс Украина 2019" поделилась эмоциями от предстоящего участия в международном конкурсе

"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша Фото: instagram.com/margoritapasha

Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша улетела в Лондон, дабы представить страну на международной арене. 14 декабря в столице Великобритании пройдет конкурс "Мисс мира 2019". К слову, недавно Маргарита Паша показала роскошное платье, в котором представит Украину на "Мисс Мира".

Узнайте также, почему новоиспеченная "Мисс Украина" оказалась в центре скандала:

Так, 24-летняя харьковчанка уже отправилась в Лондон. На своей странице в Instagram Маргарита Паша опубликовала фото и видео, на которых позирует в аэропорту. "Мисс Украина" также поблагодарила поклонников и близких людей, которые приехали провести ее в Лондон на "Мисс Мира 2019", за поддержку.

"Ну что полетела!!! Спасибо огромное за поддержку )) Безмежно была счастлива Вас видеть, спасибо что смогли приехать, я это очень ценю )) See you in London", – подписала кадры Маргарита Паша.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

К слову, не так давно "Мисс Украина" Маргарита Паша неожиданно ответила на вопрос, чей Крым.

Напомним также, Маргарита Паша дала откровенное интервью Сегодня.Lifestyle, в котором рассказала об интригах закулисья и личной жизни.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.