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Маргарита Паша отправилась в Лондон на "Мисс Мира 2019"

"Мисс Украина 2019" поделилась эмоциями от предстоящего участия в международном конкурсе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша
"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша
Фото: instagram.com/margoritapasha

Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша улетела в Лондон, дабы представить страну на международной арене. 14 декабря в столице Великобритании пройдет конкурс "Мисс мира 2019". К слову, недавно Маргарита Паша показала роскошное платье, в котором представит Украину на "Мисс Мира".

Узнайте также, почему новоиспеченная "Мисс Украина" оказалась в центре скандала:

Так, 24-летняя харьковчанка уже отправилась в Лондон. На своей странице в Instagram Маргарита Паша опубликовала фото и видео, на которых позирует в аэропорту. "Мисс Украина" также поблагодарила поклонников и близких людей, которые приехали провести ее в Лондон на "Мисс Мира 2019", за поддержку.

"Ну что полетела!!! Спасибо огромное за поддержку )) Безмежно была счастлива Вас видеть, спасибо что смогли приехать, я это очень ценю )) See you in London", – подписала кадры Маргарита Паша.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

К слову, не так давно "Мисс Украина" Маргарита Паша неожиданно ответила на вопрос, чей Крым.

Напомним также, Маргарита Паша дала откровенное интервью Сегодня.Lifestyle, в котором рассказала об интригах закулисья и личной жизни.

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Мисс мира Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
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