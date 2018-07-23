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Марго Робби: "Никто и не думал, что я стану актрисой"

Актриса также рассказала о своем детстве

Редакция Сегодня Lifestyle
23 Июля 2018, 19:34
Марго Робби. Фото: instagram.com/eveningstandardmagazine
Марго Робби. Фото: instagram.com/eveningstandardmagazine

28-летняя голливудская актриса Марго Робби выросла в горных глубинах австралийского Золотого Побережья. Из окна ее спальни можно было увидеть прыгающих кенгуру.

"Никто не думал, что я буду актрисой, потому что когда я росла, это даже и профессией не считалось", призналась актриса в интервью ES Magazine. К слову, карьеру Марго начала в 17 лет, переехав в Мельбурн и начав сниматься в сериале "Соседи".

Родители Робби развелись, когда она была маленькой, а ее мать, физиотерапевт, вырастила Марго и ее трех братьев и сестер в одиночку. "Она святая, потрясающая, я люблю ее. Она вырастила нас и дети у нее всегда были на первом месте".

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Актриса объяснила, что с детства привыкла добиваться всего самостоятельно: "Когда мне было пять лет, я наблюдала, как моя мама делала мне сэндвич. Я сказала: "Ты не намазала по краям". Тогда мама ответила: "Если я не делаю его неправильно, сделай это сама".

Недавно  Марго Робби исполнилось 28. Мы сделали подборку ее лучших ролей.

Ранее мы сообщали, что Марго запретили кататься на конькахПеред съемками фильма "Тоня против всех" Марго Робби научилась кататься на коньках так хорошо, что с успехом воплотила затем на экране роль профессиональной фигуристки. 

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актриса Марго Робби
Источник: "Сегодня"
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