Марго Робби появилась в ярком платье рубинового цвета за 2400 долларов

27-летняя голливудская актриса Марго Робби и ее супруг Том Экерли прибыли на родину актрисы в Австралию. На фото, которое у себя в Instagram опубликовал Том, Марго Робби позирует в красном платье от бренда The Vampire's Wife за 2400 долларов (примерно 64 700 грн). Известно, что супруги побывали у их друга на свадьбе в Мельбурне.

Фото: instagram.com/alpha_meows

Том и Марго поженились в декабре 2016 года, в Байрон-Бей, Австралия. Пара познакомилась на съемках на съёмках фильма "Французская сюита", где Том был ассистентом режиссера.

Отметим, в этом году Марго Робби номинировали на "Оскар" за роль в фильме о знаменитой фигуристке Тоне Хардинг "Я, Тоня". Кстати, продюсером киноленты стал муж Робби – Том. Ранее мы писали, как создавались спецэффекты к этому фильму.

Также Робби рассказала, что по контракту ей запретили кататься на коньках, чтобы предупредить потенциальные травмы. Перед съемками фильма "Я, Тоня" Марго Робби научилась кататься на коньках так хорошо, что затем с успехом воплотила на экране роль профессиональной фигуристки.



