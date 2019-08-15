Марго Робби рассказала о любимых ролях Шэрон Тейт

Актриса пересмотрела все фильмы с участием Тейт

Кадр из фильма "Однажды в Голливуде" Фото: YouTube

В новом нашумевшем фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", обзор которого мы сделали ранее, Марго Робби сыграла актрису Шэрон Тейт. Отметим, что ее в 1969 году жестоко убили члены секты Чарльза Мэнсона.

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Готовясь к роли, Марго Робби пересмотрела все фильмы с участием Тейт. В интервью журналу Empire актриса рассказала, какая роль Шэрон ей понравилась больше всего.

Марго Робби в фильме "Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/margotrobbie

"Однозначно "Глаз дьявола". Она была так хороша в этом фильме, – поделилась Робби. – И как ни странно, когда я разговаривала с Деброй Тейт (сестра Шэрон Тейт. – ред.), она сказала то же самое… Она там так уверена в себе, и это удивительно, потому что это была ее первая крупная роль на большом экране... Это был очень подходящий персонаж для нее".

Также Робби призналась, что ей нравится наблюдать за ней в "Долине кукол" и за ролью Малибу в фильме "Не гони волну".

"Но думаю, что эти персонажи – это больше проекция на саму Шэрон, а не на то, на что она действительно способна. А "Глаз дьявола" продемонстрировал, на что она на самом деле способна. И думаю, если бы у нее было больше времени в этой индустрии, она бы вернулась к подобным ролям", – добавила Робби.

"Однажды в Голливуде" стартует в украинском прокате 15 августа.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, в чем феномен нового творения Квентина Тарантино и кто сыграл в фильме.

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