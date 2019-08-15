Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Марго Робби рассказала о любимых ролях Шэрон Тейт

Актриса пересмотрела все фильмы с участием Тейт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:32
Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"
Фото: YouTube

В новом нашумевшем фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", обзор которого мы сделали ранее, Марго Робби сыграла актрису Шэрон Тейт. Отметим, что ее в 1969 году жестоко убили члены секты Чарльза Мэнсона.

Смотрите видео о том, как Марго Робби пробилась в Голливуд:

Готовясь к роли, Марго Робби пересмотрела все фильмы с участием Тейт. В интервью журналу Empire актриса рассказала, какая роль Шэрон ей понравилась больше всего.

Марго Робби в фильме "Однажды в Голливуде"
Марго Робби в фильме "Однажды в Голливуде"
Фото: instagram.com/margotrobbie

"Однозначно "Глаз дьявола". Она была так хороша в этом фильме, – поделилась Робби. – И как ни странно, когда я разговаривала с Деброй Тейт (сестра Шэрон Тейт. – ред.), она сказала то же самое… Она там так уверена в себе, и это удивительно, потому что это была ее первая крупная роль на большом экране... Это был очень подходящий персонаж для нее".

Читайте также:
Так проколоться! В фильме "Однажды в Голливуде" нашли киноляп

Также Робби призналась, что ей нравится наблюдать за ней в "Долине кукол" и за ролью Малибу в фильме "Не гони волну".

"Но думаю, что эти персонажи – это больше проекция на саму Шэрон, а не на то, на что она действительно способна. А "Глаз дьявола" продемонстрировал, на что она на самом деле способна. И думаю, если бы у нее было больше времени в этой индустрии, она бы вернулась к подобным ролям", – добавила Робби.

"Однажды в Голливуде" стартует в украинском прокате 15 августа.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, в чем феномен нового творения Квентина Тарантино и кто сыграл в фильме.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Леонардо Ди Каприо признался, за какую роль ему стыдно "Однажды в Голливуде": украинские звезды поделились своими ожиданиями от фильма "Однажды в Голливуде" и "Дора и затерянный город": что посмотреть в кино с 15 августа Премьера фильма "Однажды в Голливуде": Марго Робби появилась на красной дорожке в платье Chanel Марго Робби - 29! Лучшие роли голливудской красотки
марго робби персонаж Однажды в Голливуде Шэрон Тейт
Реклама

Новости партнеров

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Лаваш с крабовыми палочками - рецепт на все случаи жизни
Лаваш с крабовыми палочками - рецепт на все случаи жизни
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи
Необычные пасхальные яйца: оригинальные идеи

Популярные статьи

Сегодня, 10:30Шоу-бизнес

Тина Кароль посвятила покойному мужу трогательные кадры

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 15 августа: все знаки зодиака

Вчера, 22:12Fun

16 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 17:09Fun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

Вчера, 14:39Fun

14 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 14:21Шоу-бизнес

Миле Кунис – 36: ТОП-10 сексуальных фото актрисы родом из Украины

Вчера, 13:12Fun

В Чернобыле выросли запрещенные грибы-великаны: фото

Вчера, 11:58Fun

Накормили отходами: экономные молодожены повергли в шок гостей свадьбы

13 августаШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри получат новые титулы

13 августаАфиша

Так проколоться! В фильме "Однажды в Голливуде" нашли киноляп

13 августаFun

Жил при отце Ивана Грозного: ученые поймали 500-летнего подводного хищника

13 августаFun

Сумасшедший тренд: в продаже появились прозрачные шорты

13 августаFun

Подружки невесты на свадьбе "прославились" из-за смелого мини: фото

12 августаEvents

Медовый Спас Маковей 2019: дата, история и традиции

12 августаПсихология

Чего никогда не стоит делать для мужчины

12 августаEvents

Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

Новости партнеров

Выращивание клубники для занятых: на агроволокне
Выращивание клубники для занятых: на агроволокне
Чем так полезна для здоровья калина
Чем так полезна для здоровья калина
Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить
Мифы о йоге, в которые уже стыдно верить
Цвет одежды имеет значение, если вы хотите добиться успеха
Цвет одежды имеет значение, если вы хотите добиться успеха
Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций
Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций
Рулетик с селедочкой «Ах да хозяйка»
Рулетик с селедочкой «Ах да хозяйка»
По маминому рецепту: самые вкусные куриные отбивные
По маминому рецепту: самые вкусные куриные отбивные
Макс Фадеев расстался с Наргиз Закировой
Макс Фадеев расстался с Наргиз Закировой