Мария Романий из "Холостяка-8" вышла замуж

Радостной новостью девушка поделилась на своей странице в Instagram

Мария Романий. Фото: instagram.com/mariaromaniy

Участница восьмого сезона шоу "Холостяк" Мария Романий вышла замуж. Радостной новостью девушка поделилась на своей странице в Instagram. Мария разместила несколько ярких фото с девичника, а также снимки со свадьбы.

"День – маленькая история о том, как самые классные девочки устроили самый классный праздник!!!! И сразили меня наповал! Спасибо", – подписала фото Мария.

Фото: instagram.com/mariaromaniy Фото: instagram.com/mariaromaniy Фото: instagram.com/mariaromaniy Фото: instagram.com/mariaromaniy Фото: instagram.com/mariaromaniy Фото: instagram.com/mariaromaniy Фото: instagram.com/mariaromaniy Фото: instagram.com/mariaromaniy Фото: instagram.com/mariaromaniy Фото: instagram.com/mariaromaniy Фото: instagram.com/mariaromaniy 1/11

Отметим, что на шоу Марие не удалось дойти до финала. Известно, что девушке 21 год. Ранее она училась в Киево-Могилянской академии. Работала переводчиком и учителем младших классов, так как практически в совершенстве владеет английским.

Публикация от ᴍᴀʀɪᴀ (@mariaromaniy) 11 Авг 2018 в 12:20 PDT





На проекте Маша запомнилась всем, прежде всего, благодаря своей кукольной внешности и образу кокетки. Однако, во время интервью, девушка объяснила, что в реальной жизни совсем таковой не является и образ, сложившийся на проекте, не отражает ее настоящую. Мария призналась, что не собиралась участвовать в проекте, всегда скептически к ним относилась. Ведь для того, чтобы найти любовь, не нужно идти на какой-то проект.

Напомним, финалистка шоу "Холостяк" Галина дала откровенное интервью Сегодня.Lifestyle. Мы также писали о том, как сложились отношения Рождена и Иванки после шоу.