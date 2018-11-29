Мария Смолякова из "Виходьте без дзвінка" о съемках: "Я расплакалась от страха"

Молодая актриса рассказала о казусах на съемочной площадке и своем персонаже

Мария Смолякова. Фото: пресс-служба

В понедельник, 3 декабря, в 18:00 в эфире телеканала "Украина" состоится премьера 40-серийной украиноязычной детективной мелодрамы собственного производства "Виходьте без дзвінка". Племянницу главного героя автогонщика Богдана, которого сыграл звезда "Киборгов" Роман Семисал, воплотила на экране молодая актриса Мария Смолякова. Это для нее первая ролью в таком большом проекте. В эксклюзивном интервью актриса поделилась впечатлениями о новом опыте, рассказала об ужасах на съемочной площадке и своем комедийном персонаже.

-Расскажите о своем персонаже.

-Я играю племянницу главного героя, девочку из деревни, которая жила с бабушкой и дедушкой, поскольку ее мама умерла. Она приехала учиться в большой город и живет в общежитии. Но ее оттуда выгоняют. Александра очень находчивая и предприимчивая девочка, и решила наладить бизнес – продавать муравьиные фермы. В итоге, муравьи разбежались по всему общежитию, и ее выселили. Но она нашла выход и приехала к своему дяде – главному персонажу картины Богдану. Не все складывается гладко, какое-то время они притираются друг к другу, налаживают отношения.

-У вашего персонажа бойкий характер, не так ли?

-Это девочка из села, которая старается все делать сама, чтобы остаться в городе, ищет, как бы заработать денег. В целом, это комедийный персонаж.

-Столкнулись ли с какими-то сложностями, пока вживались в роль?

-Моя мама, когда увидела эту роль сразу сказала: "Это же ты". Героиня на самом деле очень на меня похожа, энергичная, как и я. Поэтому не могу сказать, что было как-то сложно. К тому же, у меня невероятные партнеры с большим опытом, которые постоянно поддерживали. Для меня это первый такой большой и серьезный проект.

Мария Смолякова Фото: пресс-служба

-Известно, что для съемок картины задействовали так же животных, вам удалось поработать в кадре с какой-то живностью?

-Я снималась с игуаной, с кошечкой это не сравнить (смеется). Принесли мне ящерицу с огромными когтями: она боится, я боюсь и у меня шок. Я просто расплакалась от страха. Еще и Роман Семисал подшучивал, мол, она ядовитая. А это был мой первый съемочный день, у меня и так стресс, поскольку какого-то большого опыта работы с камерами у меня не было, а тут еще и ящерица. Я поняла, что надо собраться с силами. И все получилось. Теперь я могу сказать, что не просто держала игуану в руках, а еще и работала с ней в кадре.

-Вы сказали, что для вас это первый большой проект. Не отпугнул ли этот опыт от актерства?

-Всегда есть какой-то момент, и я считаю, что это нормально, когда актер в чем-то сомневается. Когда ты просто думаешь о том, какой ты крутой и какая ты звезда, это ненормально. Всегда нужно совершенствоваться, особенно в актерской профессии. Ну, и когда-то нужно худеть, когда-то поправляться для роли. Я, кстати, для роли в "Виходьте без дзвінка", похудела на 5 кг. Я увидела профессию со всеми ее минусами и плюсами, у меня нет розовых очков, мол, актриса – это когда ты пришла, тебя накрасили, и ты красивая. Я знаю, что иногда ты долго работаешь на лютом морозе, иногда тебе страшно от ящериц, с которыми ты работаешь в кадре, плюс, бывают разны партнеры, с которыми мне очень повезло. И я теперь понимаю, что это абсолютно моя профессия. Я когда прихожу на съемочную площадку, я отдыхаю и получаю удовольствие. Я очень рада, что в свои 19 лет попала в такой проект.

-Вы параллельно еще учитесь?

-Да, учусь в эстрадно-цирковой академии. Я на самом деле очень переживала, потому что когда попала в проект, училась как раз на втором курсе. И я не знала, как это воспримут преподаватели. Думала, ну все…Но нет, меня поздравили. Сокурсники узнали об этом вообще относительно не так давно.

Мария Смолякова Фото: пресс-служба

-Вы говорите, что похудели для роли на 5 кг. Согласились ли бы на кардинальные изменения во внешности ради какой-то роли?

-Да, это профессия. К этому нужно быть готовым. И вообще актер должен уметь все, потому что на одну роль претендует несколько актеров.

-Вы из актерской семьи?

Нет, но моя тетя балерина – народная артистка Татьяна Голякова, бабушка танцевала в ансамбле Вирского. Я должна была пойти по этим стопам. Но один раз я снялась в фильме и поняла, что хочу быть актрисой. С 5 класса это моя мечта. В Карпенко-Карого я поступила на контракт, но так как у меня еще две маленькие сестры, то условием семейным было только обучение на бюджете. Поэтому пошла в академию. Меня всегда поддерживала мама, вообще, она мой лучший друг. И спасибо ей большое, что привила мне вкус к кино с самого детства.

-Ровняетесь на каких-то актеров известных?

Если говорить об актерах Голливуда, то мой фаворит – Леонардо Ди Каприо. И вовсе не потому, что он красавчик. В фильме, что гложет Гилберта Грейпа, он играет 14-летнего мальчика с психическим расстройством. Он настолько гениально это играл, невероятно. С женщинами все сложнее, они все очень разные и каждая по-своему хороша.