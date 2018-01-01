Новая версия уже завоевала сердца слушателей

Известная украинская певица Мария Яремчук перепела знаменитую песню своего отца Назария Яремчука "Усміхнися мені". Новая акустическая версия песни появилась на YouTube, а проникновенное исполнение Марии уже завоевало сердца слушателей.

Ранее Мария Яремчук похвасталась роскошным платьем за 20 тысяч гривен. На странице в Instagram Мария опубликовала фото, на котором предстала в вечернем наряде с вышивкой и пышной юбкой. Яремчук выбрала платье со шлейфом от украинского производителя Slanovskiy, стоимостью 20 тысяч гривен.

В свой день рождения Мария Яремчук сделала подарок поклонникам и презентовала новый трек "Назавжди". "Это песня о силе женских чар и бескомпромиссной любви. В основе композиции заложен глубокий символизм и скрытый смысл. Мария подчеркивает, что главный принцип ее творчества – создавать музыку не ориентируясь на каноны, форматы и правила. "Творчість – назавжди", – отмечает певица.

В сети уже появился трейлер отечественного исторического экшна "Легенда Карпат", в котором сыграли певица Мария Яремчук и Александр Харчишин – солист группы "Друга Ріка".