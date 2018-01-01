Мария Яремчук перепела знаменитую песню своего отца
Новая версия уже завоевала сердца слушателей
Известная украинская певица Мария Яремчук перепела знаменитую песню своего отца Назария Яремчука "Усміхнися мені". Новая акустическая версия песни появилась на YouTube, а проникновенное исполнение Марии уже завоевало сердца слушателей.
Ранее Мария Яремчук похвасталась роскошным платьем за 20 тысяч гривен. На странице в Instagram Мария опубликовала фото, на котором предстала в вечернем наряде с вышивкой и пышной юбкой. Яремчук выбрала платье со шлейфом от украинского производителя Slanovskiy, стоимостью 20 тысяч гривен.
В свой день рождения Мария Яремчук сделала подарок поклонникам и презентовала новый трек "Назавжди". "Это песня о силе женских чар и бескомпромиссной любви. В основе композиции заложен глубокий символизм и скрытый смысл. Мария подчеркивает, что главный принцип ее творчества – создавать музыку не ориентируясь на каноны, форматы и правила. "Творчість – назавжди", – отмечает певица.
В сети уже появился трейлер отечественного исторического экшна "Легенда Карпат", в котором сыграли певица Мария Яремчук и Александр Харчишин – солист группы "Друга Ріка".