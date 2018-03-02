Мария Яремчук в свой день рождения презентовала песню о силе женских чар

Сегодня, 15:00

В основе композиции заложен глубокий символизм и скрытый смысл

Мария Яремчук
Мария Яремчук

В свой день рождения Мария Яремчук делает подарок поклонникам и презентует новый трек "Назавжди".  "Это песня о силе женских чар и бескомпромиссной любви. Если любишь, то на все сто", – характеризует свою новую работу исполнительница.

В основе композиции заложен глубокий символизм и скрытый смысл. Мария подчеркивает, что главный принцип ее творчества – создавать музыку не ориентируясь на каноны, форматы и правила. "Творчість – назавжди", – отмечает певица.

Трек создан в жанре альтернативного R&B в сочетании с нежным соул вокалом. В ближайших планах Марии – съемки видео на новую композицию. Вместе с артисткой над клипом будет работать молодая креативная команда. В роли продюсера видеоработы выступит сама Мария Яремчук.

Напомним, Мария Яремчук выбрала платье  со шлейфом от украинского производителя Slanovskiy, стоимостью 20 тысяч гривен.

Ранее Мария Яремчук рассказала о своей первой серьезной цели, невинном флирте и трансформации артистической деятельностиПо словам Марии, музыкальное будущее ей пророчили еще в детстве. 
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Источник:

"Сегодня"

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