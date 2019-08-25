"Марш домой!": Потап резко отреагировал на откровенные фото Каменских
Певица продолжает удивлять поклонников провокационными снимками
Настя Каменских, которую часто критикуют за откровенные фото, не обращает внимания на хейторов и продолжает радовать своих поклонников полуобнаженными снимками. На этот раз певица снялась в интимной фотосессии, надев черное боди.
Смотрите видео, как Настя Каменских разговаривает на итальянском:
На странице Насти Каменских в Instagram появились несколько фотографий, где она запечатлена позирующей в ванной. Приглушенный свет и откровенный наряд NK придали кадрам некую чарующую и сексуальную атмосферу.
"Я – твоя мечта", – подписала публикацию Каменских. И с ней нельзя не согласиться.
Фолловеры знаменитости засыпали ее комплиментами, однако нашлись и те, кто снова высказал свое мнение по поводу "неуместности" таких откровенных фото в профиле NK. А вот муж Насти прокомментировал фотосет любимой неоднозначно: "Нннннааааааасть!!!! Марш домой!!", – написал Потап.
К слову, накануне в сети появились фото экс-бойфренда Насти Каменских.
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