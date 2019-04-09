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MARUV – о муже, походах к психотерапевту и бурных студенческих годах

Артистка также рассказала об особенностях своего райдера

MARUV Фото: Олег Батрак

Знаменитая певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) в откровенном интервью Сегодня.Lifestyle рассказала об отношениях со своим мужем и походах к психотерапевту, о детстве и студенчестве, а также о том, что из райдера артистки заставляет организаторов концерта попотеть.

О детстве, юности и семье

- Многие поклонники вас любят за то, что вы "своя", открытая и "душа компании", как говорится. Вы такой были с детства?

- В детстве у меня не очень хорошо складывались отношения со сверстниками. У меня были друзья, но в школе я была не самой популярной девушкой. Наверное, когда стала чуть старше, лет с 14-ти появились большие компании и более активное общение. А до этого возраста у меня было мало друзей. Сложнее строились отношения со сверстниками, а с теми, кто был старше – легко.

Мне всегда нравились культмассовые действия, я была очень энергичным ребенком. Любила одеться не как все, сама себе отрезала челку. Дети не совсем это понимали, учителя хотели, чтобы девочки были более спокойными, выглядели более канонично. А я любила эксперименты, постоянно что-то придумывала, одевалась не так, как все, вечно у мамы таскала косметику с класса первого или второго, пыталась краситься в школу – губки, глазки (улыбается).

MARUV Фото: Олег Батрак

- Сейчас это, наверное, проявляется в вашем образе и творчестве?

- Это да. В сфере искусства это очень помогает. Наверное, это такая сущность человеческая, с этим рождаются.

- Немного о ваших родителях. Какие у вас отношения, как они относятся к вашему творчеству и общаетесь ли вы близко?

- Я хорошо общаюсь с родителями, мы друзья. Сейчас, к сожалению, мы редко видимся, они далеко живут. Мне повезло, меня родители поддерживают. И вообще, я всегда знала, чего я хочу. Когда я была маленькая, я точно знала, какую я печеньку хочу, какую пироженку, куда хочу или не хочу пойти. Мне мама и папа никогда не мешали в проявлении себя. Мне кажется, что людям творческим, у которых много энергии, им лучше не мешать, когда они стремятся и хотят чем-то заниматься.

О студенческих годах

- Какой вы были в университете? Наверное, много тусовались?

- Тусовалась жестко (смеется). А училась, кстати, хорошо. Я была хорошисткой, не отличницей, почти все время была на стипендии. Но первые два курса тусила много. У меня еще были подружки-страшекурсницы. Несколько раз в неделю – это был клуб или тусовка на этаже. Я еще жила в общежитии коридорного типа, когда в конце коридора общие кухня, туалет и все там тусовались. На факультете у нас девочек было мало, куча пацанов. Конечно, разносили общежитие нормально. Сейчас, мне кажется, молодежь не так гуляет, они больше сидят возле компьютера, по комнатам (улыбается).

MARUV Фото: Олег Батрак

- У вас очень необычная специальность (радиофизика и электроника – ред.). Как то, что вы учили в университете, пригодилось вам в жизни?

- Самое главное, что мне дали университет и мое образование – это, наверное, витиеватую структуру ума. Это правда развивает мышление, в частности, понятийное, когда ты более четко выстраиваешь логические цепочки. И в музыке это тоже работает! Я часто люблю искать параллели, закономерности, искать связь музыки с точными науками. И, по сути, наука – это та же музыка, это такое же творчество. Иногда даже в науке больше поля для творчества, чем в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. То, каким путем ты будешь решать задачу, с какой стороны к ней подойдешь – это тоже творчество. И еще, университет – классная школа жизни. В институт стоит поступить не только ради учебы, но и, чтобы прочувствовать студенческую жизнь, пожить в общежитии, узнать, каково это ходить и стрелять картошку по этажу (смеется). Никогда не забуду решение всяких вопросов, связанных с сессией, это самый сложный, но и самый веселый период.

- Общаетесь с кем-то из друзей детства, с одноклассниками, одногруппниками?

- Конечно, у меня много друзей. У меня есть мои лучшие школьные друзья, это парочка – Вика и Влад, они поженились после школы сразу. Мы с ними до сих пор дружим, общаемся. С моими подружками детства мы уже 14 лет вместе. А одна моя одногруппница – моя кума, я крестила ее ребенка. У меня очень много друзей по всей Украине, с которыми мы переписываемся, дружим, общаемся, помогаем друг другу, с которыми есть что вспомнить, и я это очень ценю. Знаете, говорят "не имей сто рублей, а имей сто друзей" – так вот это про меня (улыбается).

О муже и романтике

- Как раз в студенческие годы вы познакомились со своим супругом. Расскажите немного о нем. Вы с ним разные по темпераменту или наоборот схожи?

- Вы знаете, смотря в каких вопросах. Мы с ним периодически меняемся ролями. Бывают времена, когда я очень вспыльчивая, не знаю, может, полнолуние влияет (смеется), а он наоборот – очень спокойный, взвешенный, сглаживает острые углы. А бывает так, что я гиперпонимающая, гипергармоничная, а он из-за какой-то мелочи вспыхивает сразу. Поэтому у нас это все циклично, мы как сообщающиеся сосуды, то я хороший полицейский, то он.

MARUV Фото: Олег Батрак

- Вы любите романтику?

- Я очень сентиментальная дамочка. У даже есть коробочка для воспоминаний, с какими-то значимыми штучками, вещами, фотографиями. Люблю романтику. Мне нравятся все эти цветочки и так далее.

- А муж как относится к этому, он романтичный человек?

- У меня муж, наверное, самые внимательный и заботливый человек в мире. Он лучше всех знает, что я люблю и что мне нравится. И поднять мне настроение может только мой муж.

- Как любите проводить время вместе?

- Любим ходить в кино, по магазинам, повыбирать, посмотреть что-то.

- Каково вам с мужем работается над одним проектом? Вы ведь много времени проводите вместе, а иногда, говорят, нужно и отдохнуть друг от друга.

- То, что мы работаем вместе – это и хорошо, и плохо. У нас общие цели и интересы, мы строим свою семью и свой бизнес. С другой стороны, конечно, иногда тяжело все время вместе находиться, иногда ссоримся, не сходимся в каких-то вещах. Но это все мимолетно, на самом деле, мы гармоничная пара. Во-первых, мы живем много лет вместе, за такое количество времени мы научились друг друга понимать, подстраиваться, идти на уступки. Во-вторых, мы не брезгуем ходить к психотерапевту. Это классная практика, всем советую. Иногда нужен третий человек со стороны, который поможет найти контакт, посмотреть на ситуацию под другим углом.

MARUV Фото: Олег Батрак

Когда вы работаете вместе, вы развиваетесь. Вы друг для друга и друзья, и любовники, и целая вселенная. Это очень сближает, вам всегда есть, о чем поговорить, всегда есть общие интересы, общие темы. Главное – это, чтобы было интересно друг с другом.

О концертах и забавных моментах

- У вас довольно загруженный график. Можно сказать, даже бешеный. Как после такого количества концертов вы восстанавливаетесь физически и морально?

- Надо много спать. Это банально звучит, но сон – лучшее восстановление. Когда хорошо выспался, то все – можно идти и горы сворачивать.

- Говоря о концертах и различных поездках, происходили ли с вами и вашей командой какие-либо забавные и необычные моменты?

- Бывают ситуации, например, когда кто-то опаздывает. Это было после съемок клипа, все уставшие, а кто-то не ложился вообще спать. Но одна из танцовщиц, Оля, решила все-таки поспать. Мы приезжаем на паспортный контроль и понимаем, что одного человека не хватает, и мы не можем ей дозвониться. Дозваниваемся до соседки Оли, та ее разбудила, но мы поняли, что Оля не успевает на самолет. Каким-то чудом получилось так, что она буквально долетела до аэропорта и каким-то чудесным образом наш рейс задержали, хотя была хороша погода. А Оля просто в последнюю минуту успела на самолет.

Еще был момент, когда я в последнюю секунду успела на съемки передачи. В тот день все не заладилось: отложили один рейс, потом другой и так весь день. С 9 утра до 6 вечера я провела в аэропорту. Запись программы начиналась ровно в 21:00. Я тогда понимала, что я не успеваю. Я перепаковала вещи в ручную кладь, накрасилась и сделала прическу. После прилета, переодевалась в такси и молилась о том, чтобы съемку задержали, так как я опаздывала буквально на 20 минут. Потом я буквально вылетела из такси, возле входа меня встретил менеджер, и я в последнюю секунду вышла на сцену, ведущие уже были на там. У них там реально что-то сломалось и съемку задержали.

MARUV Фото: Олег Батрак

- Если не секрет, что в вашем райдере?

- Ничего такого сверхъестественного. Обычно организаторам сложно с тем, что я вегетарианка и много чего не ем – рыбу, мясо, морепродукты, а также картошку, помидоры и рис. Например, когда мы ездили в Италию, у них там все такое мучное, тяжелое, мясное – я это не ем, поэтому ходила там практически голодная и ела иногда пасты с песто, потому приехала и лечила желудок еще неделю, потому что я в принципе привыкла питаться овощами, фруктами, а там, в то время года, был небольшой дефицит всего этого.

А еще мы однажды прописали в райдер колготки в сетку, так как они рвутся почти на каждом выступлении и во время гастролей не успеваешь их купить. И это оказалось большой проблемой для организаторов – купить нам колготы в сетку (улыбается). Многие звонят и плачут, мол не могут найти такие колготки.

Во второй части интервью, которая выйдет совсем скоро, узнайте о неожиданном хобби MARUV, ее питании, а также, с кем артистка собирается записать дуэтную песню.

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