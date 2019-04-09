MARUV – о муже, походах к психотерапевту и бурных студенческих годах
Артистка также рассказала об особенностях своего райдера
Знаменитая певица MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) в откровенном интервью Сегодня.Lifestyle рассказала об отношениях со своим мужем и походах к психотерапевту, о детстве и студенчестве, а также о том, что из райдера артистки заставляет организаторов концерта попотеть.
О детстве, юности и семье
- Многие поклонники вас любят за то, что вы "своя", открытая и "душа компании", как говорится. Вы такой были с детства?
- В детстве у меня не очень хорошо складывались отношения со сверстниками. У меня были друзья, но в школе я была не самой популярной девушкой. Наверное, когда стала чуть старше, лет с 14-ти появились большие компании и более активное общение. А до этого возраста у меня было мало друзей. Сложнее строились отношения со сверстниками, а с теми, кто был старше – легко.
Мне всегда нравились культмассовые действия, я была очень энергичным ребенком. Любила одеться не как все, сама себе отрезала челку. Дети не совсем это понимали, учителя хотели, чтобы девочки были более спокойными, выглядели более канонично. А я любила эксперименты, постоянно что-то придумывала, одевалась не так, как все, вечно у мамы таскала косметику с класса первого или второго, пыталась краситься в школу – губки, глазки (улыбается).
- Сейчас это, наверное, проявляется в вашем образе и творчестве?
- Это да. В сфере искусства это очень помогает. Наверное, это такая сущность человеческая, с этим рождаются.
- Немного о ваших родителях. Какие у вас отношения, как они относятся к вашему творчеству и общаетесь ли вы близко?
- Я хорошо общаюсь с родителями, мы друзья. Сейчас, к сожалению, мы редко видимся, они далеко живут. Мне повезло, меня родители поддерживают. И вообще, я всегда знала, чего я хочу. Когда я была маленькая, я точно знала, какую я печеньку хочу, какую пироженку, куда хочу или не хочу пойти. Мне мама и папа никогда не мешали в проявлении себя. Мне кажется, что людям творческим, у которых много энергии, им лучше не мешать, когда они стремятся и хотят чем-то заниматься.
О студенческих годах
- Какой вы были в университете? Наверное, много тусовались?
- Тусовалась жестко (смеется). А училась, кстати, хорошо. Я была хорошисткой, не отличницей, почти все время была на стипендии. Но первые два курса тусила много. У меня еще были подружки-страшекурсницы. Несколько раз в неделю – это был клуб или тусовка на этаже. Я еще жила в общежитии коридорного типа, когда в конце коридора общие кухня, туалет и все там тусовались. На факультете у нас девочек было мало, куча пацанов. Конечно, разносили общежитие нормально. Сейчас, мне кажется, молодежь не так гуляет, они больше сидят возле компьютера, по комнатам (улыбается).
- У вас очень необычная специальность (радиофизика и электроника – ред.). Как то, что вы учили в университете, пригодилось вам в жизни?
- Самое главное, что мне дали университет и мое образование – это, наверное, витиеватую структуру ума. Это правда развивает мышление, в частности, понятийное, когда ты более четко выстраиваешь логические цепочки. И в музыке это тоже работает! Я часто люблю искать параллели, закономерности, искать связь музыки с точными науками. И, по сути, наука – это та же музыка, это такое же творчество. Иногда даже в науке больше поля для творчества, чем в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. То, каким путем ты будешь решать задачу, с какой стороны к ней подойдешь – это тоже творчество. И еще, университет – классная школа жизни. В институт стоит поступить не только ради учебы, но и, чтобы прочувствовать студенческую жизнь, пожить в общежитии, узнать, каково это ходить и стрелять картошку по этажу (смеется). Никогда не забуду решение всяких вопросов, связанных с сессией, это самый сложный, но и самый веселый период.
- Общаетесь с кем-то из друзей детства, с одноклассниками, одногруппниками?
- Конечно, у меня много друзей. У меня есть мои лучшие школьные друзья, это парочка – Вика и Влад, они поженились после школы сразу. Мы с ними до сих пор дружим, общаемся. С моими подружками детства мы уже 14 лет вместе. А одна моя одногруппница – моя кума, я крестила ее ребенка. У меня очень много друзей по всей Украине, с которыми мы переписываемся, дружим, общаемся, помогаем друг другу, с которыми есть что вспомнить, и я это очень ценю. Знаете, говорят "не имей сто рублей, а имей сто друзей" – так вот это про меня (улыбается).
О муже и романтике
- Как раз в студенческие годы вы познакомились со своим супругом. Расскажите немного о нем. Вы с ним разные по темпераменту или наоборот схожи?
- Вы знаете, смотря в каких вопросах. Мы с ним периодически меняемся ролями. Бывают времена, когда я очень вспыльчивая, не знаю, может, полнолуние влияет (смеется), а он наоборот – очень спокойный, взвешенный, сглаживает острые углы. А бывает так, что я гиперпонимающая, гипергармоничная, а он из-за какой-то мелочи вспыхивает сразу. Поэтому у нас это все циклично, мы как сообщающиеся сосуды, то я хороший полицейский, то он.
- Вы любите романтику?
- Я очень сентиментальная дамочка. У даже есть коробочка для воспоминаний, с какими-то значимыми штучками, вещами, фотографиями. Люблю романтику. Мне нравятся все эти цветочки и так далее.
- А муж как относится к этому, он романтичный человек?
- У меня муж, наверное, самые внимательный и заботливый человек в мире. Он лучше всех знает, что я люблю и что мне нравится. И поднять мне настроение может только мой муж.
- Как любите проводить время вместе?
- Любим ходить в кино, по магазинам, повыбирать, посмотреть что-то.
- Каково вам с мужем работается над одним проектом? Вы ведь много времени проводите вместе, а иногда, говорят, нужно и отдохнуть друг от друга.
- То, что мы работаем вместе – это и хорошо, и плохо. У нас общие цели и интересы, мы строим свою семью и свой бизнес. С другой стороны, конечно, иногда тяжело все время вместе находиться, иногда ссоримся, не сходимся в каких-то вещах. Но это все мимолетно, на самом деле, мы гармоничная пара. Во-первых, мы живем много лет вместе, за такое количество времени мы научились друг друга понимать, подстраиваться, идти на уступки. Во-вторых, мы не брезгуем ходить к психотерапевту. Это классная практика, всем советую. Иногда нужен третий человек со стороны, который поможет найти контакт, посмотреть на ситуацию под другим углом.
Когда вы работаете вместе, вы развиваетесь. Вы друг для друга и друзья, и любовники, и целая вселенная. Это очень сближает, вам всегда есть, о чем поговорить, всегда есть общие интересы, общие темы. Главное – это, чтобы было интересно друг с другом.
О концертах и забавных моментах
- У вас довольно загруженный график. Можно сказать, даже бешеный. Как после такого количества концертов вы восстанавливаетесь физически и морально?
- Надо много спать. Это банально звучит, но сон – лучшее восстановление. Когда хорошо выспался, то все – можно идти и горы сворачивать.
- Говоря о концертах и различных поездках, происходили ли с вами и вашей командой какие-либо забавные и необычные моменты?
- Бывают ситуации, например, когда кто-то опаздывает. Это было после съемок клипа, все уставшие, а кто-то не ложился вообще спать. Но одна из танцовщиц, Оля, решила все-таки поспать. Мы приезжаем на паспортный контроль и понимаем, что одного человека не хватает, и мы не можем ей дозвониться. Дозваниваемся до соседки Оли, та ее разбудила, но мы поняли, что Оля не успевает на самолет. Каким-то чудом получилось так, что она буквально долетела до аэропорта и каким-то чудесным образом наш рейс задержали, хотя была хороша погода. А Оля просто в последнюю минуту успела на самолет.
Еще был момент, когда я в последнюю секунду успела на съемки передачи. В тот день все не заладилось: отложили один рейс, потом другой и так весь день. С 9 утра до 6 вечера я провела в аэропорту. Запись программы начиналась ровно в 21:00. Я тогда понимала, что я не успеваю. Я перепаковала вещи в ручную кладь, накрасилась и сделала прическу. После прилета, переодевалась в такси и молилась о том, чтобы съемку задержали, так как я опаздывала буквально на 20 минут. Потом я буквально вылетела из такси, возле входа меня встретил менеджер, и я в последнюю секунду вышла на сцену, ведущие уже были на там. У них там реально что-то сломалось и съемку задержали.
- Если не секрет, что в вашем райдере?
- Ничего такого сверхъестественного. Обычно организаторам сложно с тем, что я вегетарианка и много чего не ем – рыбу, мясо, морепродукты, а также картошку, помидоры и рис. Например, когда мы ездили в Италию, у них там все такое мучное, тяжелое, мясное – я это не ем, поэтому ходила там практически голодная и ела иногда пасты с песто, потому приехала и лечила желудок еще неделю, потому что я в принципе привыкла питаться овощами, фруктами, а там, в то время года, был небольшой дефицит всего этого.
А еще мы однажды прописали в райдер колготки в сетку, так как они рвутся почти на каждом выступлении и во время гастролей не успеваешь их купить. И это оказалось большой проблемой для организаторов – купить нам колготы в сетку (улыбается). Многие звонят и плачут, мол не могут найти такие колготки.
Во второй части интервью, которая выйдет совсем скоро, узнайте о неожиданном хобби MARUV, ее питании, а также, с кем артистка собирается записать дуэтную песню.
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