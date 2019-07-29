MARUV после концерта в Москве ограбили

Фанат певицы решил забрать концертный реквизит

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

После выступления на концерте Europa Plus LIVE в Москве с украинской певицей MARUV произошла неприятная ситуация – артистку ограбил один из фанатов.

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Как рассказала сама MARUV на своей странице в Instagram, парень не просто украл реквизит участницы балета – маску с рогами, но и еще поставил условие. Он согласился вернуть украденное, если певица с ним сфотографируется и даст автограф.

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Такое поведение фаната разозлило украинскую артистку. Она отметила, что не отказала бы в просьбе и для этого, не стоило воровать маску.

Скриншот из соцсети

"Меня такая ситуация просто безумно огорчает. Вы ее просто унесли со сцены. У вас была возможность обратиться к охране или набрать моего директора, все номера есть в Instagram. Я бы и так с вами сфоткалась и дала бы автограф, но вы ее просто забрали и ушли из клуба", – написала исполнительница.

Напомним, что недавно MARUV опубликовала фото, на котором сложно не заметить ее округлившийся животик. Многие поклонники певицы решили, что она беременна. Однако было очевидно, что это могло быть результатом выбранного ракурса или плотного обеда. Видимо, новым фото в купальнике MARUV решила ответить на сплетни относительно беременности.

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