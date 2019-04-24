MARUV опять обокрали в "Борисполе": первый комментарий

Певица гневно обратилась к представителям МАУ

MARUV Фото: Facebook/MARUV

В конце марта 2019 стало известно, что певицу MARUV обокрали в аэропорту "Борисполь". По приезду артистка сообщила, что украли злоумышленники. А сегодня, 24 апреля, победительница Нацотбора заявила, что ее опять обокрали в "Борисполе".

MARUV рассказала об инциденте на своей странице в Instagram. По словам певицы, она летела из Киева в Дубай бизнес-классом, однако и это не уберегло ее багаж. По прилету MARUV обнаружила, что замки на ее чемоданах взломаны, а внутри нет многих личных вещей. Артистка публично обратилась к МАУ.

"Уважаемые, вы ох**ли? Второй раз я лечу вашей авиакомпаний, и у меня второй раз вскрывают чемодан и крадут оттуда вещи. Мало того, еще и сломали оба чемодана, с которыми я летела. Сколько можно?!!", – заявила возмущенная певица в своем Instagram.

MARUV также опубликовала фото своих чемоданов со взломанными замками.

Багаж MARUV существенно повредили и украли личные вещи Фото: instagram.com/maruvofficial

Чемоданы MARUV опять вскрыли Фото: instagram.com/maruvofficial

MARUV обокрали в аэропорту Фото: instagram.com/maruvofficial

Ранее мы писали, что MARUV кардинально сменила имидж. Теперь певица – блондинка.

Напомним, Бритни Спирс впервые после новости о госпитализации обратилась к поклонникам.

Эксклюзивное интервью со скандальной певицей MARUV - видео:

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