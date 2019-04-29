MARUV поделилась новыми подробностями скандала с МАУ

Скандальная певица MARUV рассказала, чем закончился инцидент с кражей багажа

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

В этом году певицу MARUV дважды обокрали в аэропорту "Борисполь". Артистка публично заявила, что неизвестные взломали ее багаж и украли личные вещи. В ответ представители МАУ обещали участнице Нацотбора на Евровидение-2019 уладить инцидент. Чем закончилась скандальная история Анны Корсун, читайте далее в материале.

В своем Instagram эпатажная звезда опубликовала видеообращение, в котором поделилась последними новостями о конфликте с авиакомпанией. MARUV сказала, что в МАУ отказались нести ответственность за случившееся. Певице предложили компенсировать стоимость ремонта ее чемоданов, а также рекомендовали обратиться в полицию.

MARUV рассказала о скандале в МАУ / Скриншот Instagram/maruvofficial

"Ни авиакомпания, ни аэропорт не собираются заниматься подобного рода жалобами. Им неинтересно провести расследование, поднять камеры. Говорят, обращайтесь в полицию", – пожаловалась певица в Instagram сторис.

Напомним, что по словам MARUV, из вскрытого чемодана пропали очки за 500 евро и серьги от Сваровски.

Ранее MARUV призналась, как изменилась ее жизнь после Нацотбора.

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