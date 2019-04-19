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MARUV призналась, как изменилась ее жизнь после Нацотбора

Певица сообщила, что после скандала на Нацотборе проснулась знаменитой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:08
Певица MARUV
Певица MARUV
Фото: Facebook/MARUV

В прошлом году MARUV записала песню, которая стала настоящей бомбой в мире и выпустила клип, который собрал более миллиона просмотров в сети. А дальше – она в последний момент появилась на отборе на Евровидение и подняла такой скандал, которого украинский зритель еще не видел. В передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказала, как изменилась ее жизнь после нацотбора.

"Вы знаете, у нас люди любят додумать какие – то бондианы, трагедии, скандал, интриги и расследования. Иногда помидор – это помидор просто, понимаете. Просто так сложились неудобно карты для всех, кто участвовал в этой ситуации, потому что те, кто проводили отбор, немного не подумали о том, что видимо надо еще какие-то пункты включать, когда ты отбираешь участника на Евровидение, в ситуации, в которой сейчас наша страна находится. А потом, когда они уже об этом подумали, то уже оказалось поздно. Потому что люди уже выбрали. И поэтому сложилась такая тяжелая ситуация", – говорит MARUV.

О том, как ее жизнь изменилась после Евровидения, рассказала следующее:

"Здесь я могу сказать с полной уверенностью, что я проснулась знаменитой после Евровидения, после скандала этого. Ну перестала, знаете, существовать моя частная жизнь", – делится певица.

Финал Нацотбора на "Евровидение 2019"
Финал Нацотбора на "Евровидение 2019"

Путь к сцене для MARUV тоже был не из легких, а образование она получила техническое.

"Я больше увлеклась танцами, чем вокалом. Даже хотела поступать в хореографический институт, но немного не сложилось, потому что я высокая, такая, знаете, крупная. Поэтому меня родители отговорили, и я получила образование радиофизика", – говорит артистка.

В институте ее снова потянуло на творчество. MARUV пела в коллективе "Созвездие" и долгое время активно занималась вокалом. В студенческие годы в родном городе Харькове вместе с единомышленниками девушка основала группу "Зе Принглс". Уже тогда они участвовали в отборе на Евровидение. И даже ездили на конкурс "Новая волна". Но взрыва так и не произошло.

"У меня был хороший слух, но с голосом надо было много работать. И я действительно где-то 5 лет потратила на свой инструмент. Но это было очень интересно", – рассказала звезда.

Смотрите программу "Зірковий шлях" в эфире канала "Украина".

Напомним, эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle MARUV откровенно рассказала о муже, походах к психотерапевту и бурных студенческих годах.

Эксклюзивное интервью со скандальной певицей MARUV – смотрите сюжет:

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нацотбор на Евровидение Евровидение 2019 MARUV
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