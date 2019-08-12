MARUV со скандалом отменила выступление под Одессой: все подробности

Украинская певица назвала причину срыва своего выступления

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

На выходных к звездному одесскому батальону хотела присоединиться и украинская певица MARUV, которая стала участницей танцевального шоу "Танці з зірками". Но, не получилось!

Запланированное выступление возле Аккерманской крепости под Одессой было отменено из-за невыполнения со стороны организаторов своих обязательств. Эти ситуация не на шутку разозлила певицу, поэтому она написала огромную жалобу на своей странице в Instagram.

Скриншот из соцсети

"Друзья, искренне больно и неприятно анонсировать вам эту новость, но, к сожалению, иного варианта нет! Запланированный наш концерт в Одесской области MUSIC UP FEST (Аккерманская крепость) не состоится! Более двух месяцев совместно с организаторами мы обсуждали и согласовывали все бытовые и технические нюансы, которые необходимы для нашего выступления, но к нашему удивлению столкнулись с откровенной халатностью и непрофессионализмом", – возмущенно написала певица.

Ко всему, MARUV извинилась за срыв выступления и отметила, что они с командой сделали все, чтобы выйти на сцену.

"Мы сделали все, чтобы выступление сегодня состоялось, но бессильны перед халатностью и равнодушием, в первую очередь к людям, которые потратив время и деньги, ожидали наше выступление! Мы искренне приносим вам свои извинения и благодарны каждому из вас за поддержку, а главное время, которое вы потратили напрасно", – подытожила артистка.

В то же время, организатор концерта Александр Подерач обвинил певицу в отмене выступления: "MARUV поселилась в аквапарке "Залив", однако ей не понравился номер, за что она потребовала компенсацию. Я привез компенсацию и вторую часть гонорара. Однако они твердо отказались и не проявили никакого желания разрешить ситуацию. Данную позицию я расцениваю как непрофессионализм, неуважение ко мне и, прежде всего, полное пренебрежение к своим фанам".

Сразу после неприятного инцидента исполнительница отправилась в Турцию на съемки видеоальбома, который выйдет уже этой осенью.

Напомним, певица MARUV выступила вместе с победительницей Евровидения 2018 Неттой Барзилай. Девушки спели дуэтом на концерте Europa Plus LIVE в Москве.

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