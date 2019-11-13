MARUV стала "Певицей года" по версии российского глянца
Награду от Glamour Russia также получила Регина Тодоренко
Вчера, 12 ноября, в Москве состоялась ежегодная церемония вручения премии "Женщина года", организованная Glamour Russia. Среди лауреатов – MARUV, которая эмоционально высказалась в адрес СМИ, и Регина Тодоренко.
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Так, MARUV стала "Певицей года" по версии популярного глянца и появилась на церемонии в красном латексном боди.
"2019-й — однозначно год Maruv. У нее вышла первая русскоязычная песня, ее хиты поднимались на верхние строчки топ-чартов, она победила на MTV Eurоpe Music Awards и ее клип на песню Drunk Groove собрал 120 млн просмотров на YouTube! И это только начало", – комментируют успехи MARUV представители Glamour.
Обладательницей главной награды стала одесситка Регина Тодоренко, получив звание "Женщина года".
Напомним также, ранее у MARUV прокомментировали награду певицы от MTV Россия. По словам концертного директора, выдвигаться от телеканала MTV Россия не означает связь с российским телеканалом.
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