MARUV стала "Певицей года" по версии российского глянца

Награду от Glamour Russia также получила Регина Тодоренко

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

Вчера, 12 ноября, в Москве состоялась ежегодная церемония вручения премии "Женщина года", организованная Glamour Russia. Среди лауреатов – MARUV, которая эмоционально высказалась в адрес СМИ, и Регина Тодоренко.

Смотрите также интервью Регины Тодоренко о личной жизни:

Так, MARUV стала "Певицей года" по версии популярного глянца и появилась на церемонии в красном латексном боди.

"2019-й — однозначно год Maruv. У нее вышла первая русскоязычная песня, ее хиты поднимались на верхние строчки топ-чартов, она победила на MTV Eurоpe Music Awards и ее клип на песню Drunk Groove собрал 120 млн просмотров на YouTube! И это только начало", – комментируют успехи MARUV представители Glamour.

MARUV стала "Певицей года" по версии Glamour Russia Фото: instagram.com/glamour_russia

Обладательницей главной награды стала одесситка Регина Тодоренко, получив звание "Женщина года".

Регина Тодоренко стала "Женщиной года" по версии Glamour Russia Фото: instagram.com/glamour_russia

Напомним также, ранее у MARUV прокомментировали награду певицы от MTV Россия. По словам концертного директора, выдвигаться от телеканала MTV Россия не означает связь с российским телеканалом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.