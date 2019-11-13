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MARUV стала "Певицей года" по версии российского глянца

Награду от Glamour Russia также получила Регина Тодоренко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:51
MARUV
MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

Вчера, 12 ноября, в Москве состоялась ежегодная церемония вручения премии "Женщина года", организованная Glamour Russia. Среди лауреатов – MARUV, которая эмоционально высказалась в адрес СМИ, и Регина Тодоренко.

Смотрите также интервью Регины Тодоренко о личной жизни:

Так, MARUV стала "Певицей года" по версии популярного глянца и появилась на церемонии в красном латексном боди.

"2019-й — однозначно год Maruv. У нее вышла первая русскоязычная песня, ее хиты поднимались на верхние строчки топ-чартов, она победила на MTV Eurоpe Music Awards и ее клип на песню Drunk Groove собрал 120 млн просмотров на YouTube! И это только начало", – комментируют успехи MARUV представители Glamour.

MARUV стала "Певицей года" по версии Glamour Russia
MARUV стала "Певицей года" по версии Glamour Russia
Фото: instagram.com/glamour_russia

Обладательницей главной награды стала одесситка Регина Тодоренко, получив звание "Женщина года".

Регина Тодоренко стала "Женщиной года" по версии Glamour Russia
Регина Тодоренко стала "Женщиной года" по версии Glamour Russia
Фото: instagram.com/glamour_russia

Напомним также, ранее у MARUV прокомментировали награду певицы от MTV Россия. По словам концертного директора, выдвигаться от телеканала MTV Россия не означает связь с российским телеканалом.

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