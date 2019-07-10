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MARUV впервые показала фигуру в бикини

Певица показала манящее фото с отдыха

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:06
MARUV
MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

27-летняя певица MARUV недавно отыграла первый сольный концерт в Киеве. Видимо, после напряженного графика артистка решила немного отдохнуть.

Смотрите в сюжете, как прошел концерт эпатажной MARUV:

На своей странице в Instagram она поделилась фото, на котором позирует в бассейне. MARUV продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини.

"Я зарядилась и снова готова к року", – подписала манящий кадр артистка.

MARUV показала фигуру в купальнике
MARUV показала фигуру в купальнике
Фото: instagram.com/maruvofficial

В комментариях подписчики восторгаются фигурой MARUV: "Красивая и неподражаемая, обожаю", "Ты как всегда лучшая", "Только не худей больше", – пишут они.

Отметим, недавно MARUV опубликовала фото, на котором сложно не заметить ее округлившийся животик. Многие поклонники певицы решили, что она беременна. Однако было очевидно, что это могло быть результатом выбранного ракурса или плотного обеда. Видимо, новым фото в купальнике MARUV решила ответить на сплетни относительно беременности.

К слову, стало известно, что украинская артистка станет гостьей на концерте Кристины Агилеры в Москве. Певица пригласила MARUV выступить на разогреве.

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