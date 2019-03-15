Маша Ефросинина эмоционально ответила хейтерам: видео

Телеведущая призналась, что ни разу не писала подобные посты

Маша Ефросинина ответила хейтерам Фото: instagram.com/mashaefrosinina

У Маши Ефросининой, как у любого другого публичного человека, есть как поклонники, так и недоброжелатели. Телеведущая призналась, что необоснованная критика и негативные комментарии напоминают ей отравление и интоксикацию.

"Впервые мне захотелось поделиться неприятными ощущениями, чем-то очень напоминающими отравление, интоксикацию что ли... Это тотальное удушье агрессией и негативом...", – написала телеведущая.

Маша Ефросинина Фото: пресс-служба канала "Украина"

Кроме того, Маша Ефросинина считает, что нельзя оскорблять человека, с которым даже не знаком. А люди в основном привыкли во всем видеть сплошной негатив.

"Танцуешь дурачишься, значит, твой интеллект фальшивка.., выставляешь смешливый диалог с четырёх летним невинным мальчишечкой – "он тупицца и ты тупицца, что говоришь с ним на тупые темы!".... Показываешь, как на своём опыте – путём работы, лечения, перемен в образе жизни и мышления к сорока годам избавиться от всех диагнозов и болезней, что были у тебя в 25 лет; что начинать быть здоровым никогда не поздно и тело просто с благодарностью тебе на это откликнется , – значит "больная раком пропагандистка анорексии среди подростков, которую муж хочет только потому что она лупит его по башке своими накачанными губами и вгрызается в горло вставными зубами, а вообще он, конечно, гуляет, чего уж скрывать", – продолжает Ефросинина.

Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая также сообщила, что впервые закрывает комментарии к своему посту: "Да, мы этих всех подонков в глаза не видели в живую, не общались, но жизнь они нам все отравили, падлы. А мы что, мы своё выполнили – мы сидим на попе ровненько, строчим всем проклятья в соцсетях – меняем свою жизнь к лучшему, так сказать!... Также я впервые закрою комментарии к посту, так как знаю, что добрых людей больше, и мне много сейчас начнут писать "да не обращайте внимания, мы вас любим..". Я вас тоже очень сильно всех люблю, но пост не про слабость".

Маша Ефросинина также добавила трогательный поучительный видеоролик, который заставляет пересмотреть свои взгляды на жизнь: "Он для того, чтобы те, кто хоть раз написал в адрес любого человека мерзость и проклятья, посмотрел это ролик и подумал о том, что в его жизни есть те люди, которым можно и нужно отдавать свою любовь!".

INSTAGRAM (@mashaefrosinina) on Mar 15, 2019 at 3:17am PDT

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина поделилась забавным фактом о себе.

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