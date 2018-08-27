Маша Ефросинина эмоционально прокомментировала свое выступление на "Танці з зірками"

Ведущая исполнила на паркете жгучую румбу

Маша Ефросинина. Фото: пресс-служба

Вчера, 26 августа, состоялась премьера нового сезона шоу "Танці з зірками". На паркет нового сезона вышли одни из самых популярных украинских знаменитостей, в числе которых народный артист Украины Павел Зибров, телеведущая Маша Ефросинина, певица Злата Огневич, ведущая Леся Никитюк, фитнес-тренер и экс-ведущая шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко и многие другие.

Известная ведущая Маша Ефросинина решила поделиться с подписчиками в Instagram своими эмоциями, связанными с ее выступлением:

"Сегодня я проснулась с ощущением, что моя жизнь не будет прежней:) Во-первых, за всю историю моей активности в Инста, я никогда не сталкивалась с таким количеством комментов :"деревянное бревно" и "пластичная богиня", "бесит" и "обожаю", идущих одновременно :) Поэтому правило номер один : ни фига не буду по понедельникам открывать интернет. Во-вторых: Мой партнёр, Макс Леонов. В общем, Влад Яма все сказал чётко, добавить нечего : " Макс "хотел" меня в танце меньше чем я его"! Согласна! Но в этом есть один плюс: я вернулась домой, и мой муж не сменил замки:)", – написала Маша.

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 27 Авг 2018 в 2:27 PDT

Ефросинина также отметила, что в течение трех месяцев постоянных тренировок Макс успел стать ей другом: "Макс- моя команда! Мой партнер и уже мой друг! Мы тренируемся с ним три месяца, и всё, что я показала вчера в эфире – этому научил меня именно он!!! И никто другой! Он крутой профессионал в своём деле и потрясающий танцор!".

Маша также написала о том, что выступать на шоу для нее было волнительно: "Да, выход в такое большое шоу, которое, судя по рейтингам, вчера посмотрела вся страна – психологически самое сложное испытание! И с ним не каждый справится! Но нас это только раззадорило- каждый из нас теперь понимает, куда ему расти и над чем пахать".

Напомним, Маша Ефросинина провела Charity Weekend.