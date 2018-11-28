Маша Ефросинина назвала самые бестактные вопросы, которые раздражают

Телеведущая озвучила в своем видеоблоге очередную "пятерочку"

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно показала, как выглядела до похудения, рассказала в своем видеоблоге на YouTube-канале о наиболее нелепых вопросах, которые могут поставить кого-либо в некомфортное положение.

Маша считает, что эти вопросы нужно навсегда "забыть", ведь с помощью них человек, которого спрашивают, сразу оказывается в неудобном положении. Например, один из таких вопросов, Ефросинина считает этот: "Почему у Вас до сих пор нет детей?"

"Это касается только Вас. Никто не должен нарушать Ваше пространство. Поэтому если у вас есть желание поставить такой вопрос, лучше закройте рот. Если же об этом спросили Вас – наберитесь смелости и скажите, что это бестактно", – отметила Маша Ефросинина.

Сколько ты зарабатываешь?

"Это личное дело человека. Он никогда не ответит Вам честно, потому что будет шокирован, выбит из равновесия и так далее. Как минимум, он может Вам нахамить. Максимум – пошлет", – говорит в своем видео телеведущая.

Когда ты выйдешь замуж?

"Какое Ваше дело? Всегда было интересно, что в голове у таких людей. Такое впечатление, что просто им очень этого хочется, но никто не берет", – отметила Маша.

Что тебе подарили на день рождения?

"Главной ценностью подарков является не стоимость, а эмоции, память и своя химия, которая происходит между двумя людьми", – сказала свой вариант ответа Маша Ефросинина.

Что ты с собой сделала?

"Женщины, которые ставят Вам такой вопрос, автоматически выписывают Вам диагноз в том, что Вы не способны заниматься спортом, правильно питаться, выйти на пробежку, что вы не контролируете все для того, чтобы так выглядеть ... Я не хочу вступать в какой-либо диалог с таким собеседником ... Это звучит оскорбительно", – добавила телеведущая.

Напомним, недавно Маша Ефросинин обратилась к женщинам. Знаменитость записала черно-белое видео, в котором подняла очень важный вопрос физического и психологического насилия. Также она дала советы, что делать, если вас бросил парень.