Маша Ефросинина опубликовала забавное фото со своим "дублером"

Знаменитая украинская телеведущая Маша Ефросинина разместила в Instagram забавное фото со своим "дублером". На снимке ведущая позирует рядом с актером Евгением Бражником в черном парике, переодетым в похожую одежду. "Когда твоя "дублерша" красивее тебя", – шуточно подписала Маша свое фото.

Известно, что Ефросинина принимает участие в съемках фильма о Святом Николае "Груднева казка", премьера которого ожидается в конце этого года.

Поклонники Маши оценили ее чувство юмора и написали множество отзывов к фото и тоже немного пошутили в комментариях: "Эх, и выше, и волосы вьются. Красотка", "Хороши Маши", "Похожи как две капли", "Какая красивая дублерша".

Ранее Маша Ефросинина показала, как занимается пилатесом. Ведущая разместила видео с упражнениями в Instagram. Маша активно следит за своей фигурой.

Ранее Маша Ефросинина вышла на прогулку с сыном в шубе за 20 тысяч гривен. Для прогулки с сыном Александром Ефросинина выбрала шубу изумрудного цвета из искусственного меха от корейского бренда Kiminte Kimhekim.



