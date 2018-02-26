Маша Ефросинина опубликовала забавное фото со своим "дублером"
Поклонники оценили отличное чувство юмора ведущей
Знаменитая украинская телеведущая Маша Ефросинина разместила в Instagram забавное фото со своим "дублером". На снимке ведущая позирует рядом с актером Евгением Бражником в черном парике, переодетым в похожую одежду. "Когда твоя "дублерша" красивее тебя", – шуточно подписала Маша свое фото.
Известно, что Ефросинина принимает участие в съемках фильма о Святом Николае "Груднева казка", премьера которого ожидается в конце этого года.
Поклонники Маши оценили ее чувство юмора и написали множество отзывов к фото и тоже немного пошутили в комментариях: "Эх, и выше, и волосы вьются. Красотка", "Хороши Маши", "Похожи как две капли", "Какая красивая дублерша".
Ранее Маша Ефросинина показала, как занимается пилатесом. Ведущая разместила видео с упражнениями в Instagram. Маша активно следит за своей фигурой.
Ранее Маша Ефросинина вышла на прогулку с сыном в шубе за 20 тысяч гривен. Для прогулки с сыном Александром Ефросинина выбрала шубу изумрудного цвета из искусственного меха от корейского бренда Kiminte Kimhekim.
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