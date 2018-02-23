Маша Ефросинина поделилась видео со своими спортивными тренировками

Знаменитая украинская ведущая Маша Ефросинина активно следит за своей физической формой. На своей странице в Instagram Маша поделилась видео своих тренировок по пилатесу. На видео телеведущая занимается на разных тренажерах под присмотром тренера.

Подписчицы Ефросининой в Instagram написали ей много положительных отзывов в комментариях: "Так красиво! Трудно подобрать подходящее слово: красота, грация, изящество. Мария, Вы просто лучик заряжающий всех своим позитивом!", "Маша, спасибо, мотивирует!!!", "Я восхищаюсь вашей открытостью и уверенностью в себе, Маша поделитесь секретом ?".

Ранее Маша Ефросинина вышла на прогулку с сыном в шубе за 20 тысяч гривен. Для прогулки с сыном Александром Ефросинина выбрала шубу изумрудного цвета из искусственного меха от корейского бренда Kiminte Kimhekim.

Напомним, Маше Ефросининой вручили награду за "Лучший персональный стиль". Для выхода в свет Ефросинина выбрала кожаное платье с поясом от A.W.A.K.E, стоимостью 650 долларов, и белые сапожки.



