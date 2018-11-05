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Маша Ефросинина похвасталась подтянутой фигурой в купальнике

Телеведущая покрасовалась в новеньком купальнике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:29
Маша Ефросинина на отдыхе. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Маша Ефросинина на отдыхе. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Украинская телеведущая Маша Ефросинина отправилась отдыхать в Абу-Даби на пять дней, о чем накануне оповестила своих подписчиков в Instagram. 

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Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведущая поделилась со своими поклонниками снимками с отдыха. В частности, Маша опубликовала фото, на которых она позирует в изящном черном купальнике с рюшами.

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Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Образ дополнила солнцезащитными очками о головным убором.

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Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Подписчики сразу же отметили, что телеведущая в отличной форме и засыпали ее комплиментами.

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Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала фотографии, на которых она позирует в бежевом закрытом купальнике, поверх которого наброшен эффектный голубой пляжный халат с цветочным принтом. На голове у телеведущей всегда красуется шляпа, необходимая на ярком солнце, а на лице у Маши всегда играет улыбка. 

Ранее Маша Ефросинина показала, как проходят ее спортивные тренировки. В частности, ведущая продемонстрировала упражнения для ягодиц. Звезда может себе позволить учить других, поскольку сама в свое время смогла сбросить целых 20 килограмм.

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Источник: "Сегодня"
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