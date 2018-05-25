Маша Ефросинина показала, как начался ее день рождения в Брюсселе

Сегодня украинской ведущей исполняется 39 лет

Маша Ефросинина. Фото: Instagram

Знаменитой украинской телеведущей Маше Ефросининой сегодня исполняется 39 лет. И если не так давно она публиковала забавное фото с мужем и сыном, то на этот раз на снимке, опубликованном Марией в Instagram, семья в полном составе – дочь ведущей, 14-летняя Нана, сама Маша, ее сын Александр и муж Тимур.

Благодаря Instagram-локации стало известно, что отпраздновать свой день рождения Мария с семьей отправилась в столицу Бельгии Брюссель.

"Лучшее утро, которое я могла себе сегодня пожелать", – подписала снимок Маша.

Маша Ефросинина с супругом и детьми Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ранее знаменитая украинская ведущая Маша Ефросинина отправилась на отдых в солнечную Мексику. На своей странице в Instagram она поделилась несколькими яркими фото и видео. На снимках ведущая показала невероятную природу Мексики, а также и свою подтянутую фигуру в купальнике.

Также Маша Ефросинина показала снимки в стильном купальнике. На одном из снимков ведущая позирует на пляже в оригинальном слитном купальнике. Свой пляжный образ она дополнила шляпкой и солнцезащитными очками.