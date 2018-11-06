Маша Ефросинина показала, как озвучивала новый мультфильм – видео

Ведущая в восторге от нового опыта

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась забавными видео, на которых можно увидеть, как она озвучивает мультфильм. О своем опыте ведущая рассказала в Instagram:

"Осуществилась моя детская мечта! Я озвучила крутейший мультфильм! Мультфильм, первую часть которого я смотрела со своей дочкой, а на вторую пойду с двумя детьми! Его название "Ральф-разрушитель 2. Интернетри". Моя героиня – просто взрыв! Она крутой бизнес-коуч, и зовут ее Таккк. Такк – умная и волевая штучка, она всегда в трендах и даже с медлительного Ральфа сделает звезду YouTube", – пишет Мария.

Ефросинина также добавила: "Она очень современная и очень мотивирована. Мне нравится тема нового мультика Disney, ведь все мы одной ногой живем в виртуальном мире. Новости, фото, посты, общения и как ты не пытаешься устроить интернет- "детокс" – это просто нереально. Озвучка – невероятно захватывающий опыт для меня!!! Жду с нетерпением премьеру!".

Напомним, Маша Ефросинина показала фото из отпуска в Абу Даби. Кроме этого телеведущая поделилась фото, на которых она позирует в изящном черном купальнике с рюшами.