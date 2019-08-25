Маша Ефросинина показала, как вырос ее младший сын: трогательное видео

Ведущая поздравила самого младшего члена своей семьи с днем рождения

Маша Ефросинина с сыном Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая Маша Ефросинина, которая призналась, что осознала к 40-летию, часто радует поклонников семейными фото и видео. На этот раз звезда украинского тв опубликовала в Instagram пост, приуроченный ко дню рождения ее младшего ребенка – сына Александра.

Смотрите сюжет о звездных детях в Instagram:

Сегодня, 25 августа, сыну Маши Ефросининой и Тимура Хромаева исполняется 5 лет. Телеведущая поделилась трогательным видео с кадрами из жизни Саши.

"Мой Александр, Ты – символ новой эпохи нашей семьи! И это целых пять лет счастья! С Днём Рождения, самый добрый мальчик на свете. Мужчина моей мечты", – написала Мария.

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Архивные фото семьи Ефросининой вызвал волну теплых комментариев и пожеланий счастья имениннику. "Пусть растет Саня здоровый и счастливый! С такими родителями у него в жизни все будет круто", – написал Юрий Горбунов.

Напомним, что в в феврале 2004-го в семье Ефросининой и Хромаева произошло пополнение – Маша родила девочку, которую назвали Наной.

Накануне 23-летний сын Памелы Андерсон признался в алкогольной зависимости.

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