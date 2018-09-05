Маша Ефросинина показала редкое фото с мамой и сестрой

Телеведущая поделилась с поклонниками снимком в соцсети

Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно сочинила стих о мамах, показала поклонникам в Instagram редкое семейное фото с мамой и младшей сестрой Лизой. На снимке девушки радостно улыбаются, сидя в обнимку.

"Мои девочки", – коротко, но в тоже время трогательно подписала фото Маша.

Маша Ефросинина с мамой и сестрой Фото: Instagram/mashaefrosinina

Поклонники телеведущей усыпали ее родню комплиментами: "Очень мило", "Такие уютные, домашние и красивые девочки", "Тріо красунь", "Реальное счастье", "Порода", "Машенька, ваша мама просто красавица", "Три красавицы".

Напомним, Маша Ефросинина принимает участие в танцевальном шоу "Танці з зірками". После первого выхода на паркет телеведущая эмоционально прокомментировала свое выступление. Ранее мы сообщали, что Маша Ефросинина вместе с другими звездами встала за прилавок.

Кроме того, Маша Ефросинина поделилась советами, как заставить себя заниматься спортом.