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Маша Ефросинина показала редкое фото с мамой и сестрой

Телеведущая поделилась с поклонниками снимком в соцсети

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:08
Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina
Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно сочинила стих о мамах, показала поклонникам в Instagram редкое семейное фото с мамой и младшей сестрой Лизой. На снимке девушки радостно улыбаются, сидя в обнимку.

"Мои девочки", – коротко, но в тоже время трогательно подписала фото Маша.

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Маша Ефросинина с мамой и сестрой
Фото: Instagram/mashaefrosinina

Поклонники телеведущей усыпали ее родню комплиментами: "Очень мило", "Такие уютные, домашние и красивые девочки", "Тріо красунь", "Реальное счастье", "Порода", "Машенька, ваша мама просто красавица", "Три красавицы".

Напомним, Маша Ефросинина принимает участие в  танцевальном шоу "Танці з зірками". После первого выхода на паркет телеведущая эмоционально прокомментировала свое выступлениеРанее мы сообщали, что Маша Ефросинина вместе с другими звездами встала за прилавок.

Кроме того, Маша Ефросинина поделилась советами, как заставить себя заниматься спортом.

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Источник: "Сегодня"
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