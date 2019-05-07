Маша Ефросинина показала серию забавных фото в костюмах лягушки и утки
Ведущая расзвеселила своих подписчиков
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала серию снимков на своей странице в Instagram, на которых она позирует в забавных нарядах Монсеррат Кабалье, а также лягушки и утки. Кроме этого Мария добавила еще одно фото, на котором она запечатлена со своими коллегами – Сергеем Притулой и Александром Педаном.
Ведущая не добавила подписи к фото, а лишь оставила шуточный хештег "мет гала 2010", приурочив снимки к Балу Института костюма или Met Gala, прошедшему в ночь на 7 мая в Нью-Йорке. суть в том, что на это мероприятие приходят знаменитости в самых неординарных дизайнерских костюмах.
"Образ лягушки мне очень понравился! А вообще Вы в любом образе прекрасна!", "Это огонь, Маша, как всегда, прекрасна!", "Маша, я восхищаюсь Вами и Вашей самоиронией","Костюмы лягушки и уточки класс!", "Подняли настроение на весь день", – пишут поклонники Маши в комментариях к фото.
Ранее Маша Ефросинина опубликовала серию фото с супругом, а также теплый семейный снимок с их детьми – 15-летней Наной и 5-летним Александром.
Напомним, Маша Ефросинина показала фото с мамой и рассекретила детскую привычку.
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