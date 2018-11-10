Маша Ефросинина посоветовала, как эффективно распланировать день

Ведущая поделилась новой подборкой своих правил

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая и блогер Маша Ефросинина, которая умилила видео с подросшим сыном, выпустила новую подборку своих правил. На этот раз звезда решила рассказать подписчикам, как можно эффективно распланировать день. В первую очередь Маша советует фолловерам просыпаться каждый день приблизительно в одно и то же время.

"Я, например, встаю в 7.30, в 8 утра. Стараюсь не изменять этому правилу, потому что в этом есть определенная: а) режимность, б) правильная настройка на эффективный рабочий день", – объяснила Маша.

Далее Ефросинина советует каждый день обязательно посвятить один час себе. В это время Маша предлагает заняться тем, что доставляет удовольствие и помогает настроится на спокойный рабочий лад.

Также Маша советует составлять список дел на каждый день. По мнению ведущей, это поможет понять, когда у вас есть свободное время для еще каких-то событий, которые все время приходится откладывать.

"Это очень полезно. Вы можете распланировать все, затем просмотреть какие у вас дела, заполнить пустоты и тогда все ваши дела будут проходить динамично, четко. Вы не будете отвлекаться на какую-то бессмыслицу", – прокомментировала Ефросинина.

Помимо этого Маша рекомендует самые неприятные дела делать с утра, или максимум с обеда. Пятым пунктом правил эффективного дня ведущей есть – делегирование обязанностей. Блогер советует не зашиваться, а просить помощи у других.

Напомним, ранее Маша Ефросинина раскрыла пять правил жизни на каждый день. Многие поклонницы поддержали ведущую.