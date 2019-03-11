Маша Ефросинина появилась на публике в дерзком образе

На телеканале "Украина" вышел новый выпуск супер-шоу "Дивовижні люди"

Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Эксперт телепроекта "Дивовижні люди" Маша Ефросинина, которая недавно предстала в наряде с оголенными плечами, удивила зрителей экстравагантным образом. Выбор телеведущей пал на платье насыщенного синего оттенка. Впрочем, Маша Ефросинина, которая часто отдает предпочтение этому цвету, все равно сумела удивить.

Свой образ Маша дополнила колготками в сеточку, щедро украшенными стразами. Наряд телеведущей особенно понравился ее подписчикам в Instagram, которые отметили, что "впервые видят, как столь необычный аксессуар может дополнять элегантный наряд".

Сама же эксперт нового телепроекта канала "Украина" отметила, что самое главное для нее – чтобы одежда была комфортной и удобной.

Маша Ефросинина удивила дерзким образом Фото: Канал "Украина"

Как сообщалось ранее, ведущим новейшего супер-шоу стал Александр Скичко, а звездными экспертами – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, "Королева ночи" Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый, популяризатор науки Виктор Комаренко.

Напомним, в каждом из 9 выпусков супер-шоу "Дивовижні люди" за победу соревнуются 6 участников. Победитель выпуска определяется путем голосования: участников оценивают зрители в зале с помощью специального мобильного приложения, а также звездные эксперты проекта. В зависимости от того, насколько участник поразил своими умственными способностями, зрители и эксперты ставят баллы – от 1 до 10. Триумфатор вечера получит денежный приз – 100 000 гривен, а также станет участником финального выпуска. В 10-м выпуске телепроекта будут бороться лучшие из лучших, а победителя шоу выберет вся страна путем СМС-голосования.

Производством шоу по заказу канала "Украина" занимается компания Friends Production. Телепроект выходит в эфир канала по субботам в 21:00.

Смотрите второй выпуск новейшего супер-шоу "Дивовижні люди":

Дивовижні люди – чем удивит второй выпуск

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