Маша Ефросинина предложила поклонникам выбрать ее лучший образ

Ведущая позировала в трех ярких костюмах

Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Известная украинская ведущая и эксперт шоу "Дивовижні люди" Маша Ефросинина на своей странице в Instagram опубликовала несколько фото, на которых она позирует в трех брючных костюмах.

Яркие наряды Маша предложила оценить своим поклонникам: "Я же сейчас запускаю #срочныйопрос , чтобы развеять расхожий стереотип про брючные костюмы- принято считать, что они подходят только для офиса или строгих форматов мероприятий! А я считаю, что они могут быть очень выразительными и секси, дополнять и телевизионные образы, и выходы в свет! Если вы согласны, пишите, какой вам нравится больше?". Отметим, что многим поклонникам Марии пришлись по вкусу костюмы баклажанового и красного цветов.

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"А вашу красоту испортить нельзя", "Все замечательно на Вас выглядят!! Эти цвета как раз для выхода в свет, здорово, я даже не видела такие образы раньше", "Все три! Они такие разные...Брючный костюм – моя любимая одежда : и в пир, и в мир и т.д", "Вы совершенно очаровательна во всех трёх вариантах! А если нужно выбрать? То 1 и 3", "Вы во всех троих бомбезно смотритесь! Но если выбирать, то сначала 1, потом 2 и затем 3", – пишут поклонники Маши в комментариях.

Напомним, Маша Ефросинина показала красавицу-дочь. Ранее Маша Ефросинина в колготках в сеточку показала стройные ноги.



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