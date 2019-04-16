Маша Ефросинина рассказала о своей "суперспособности"

Ведущая долго не могла решить, стоит ли признаваться в необычном умении

Маша Ефросинина ответила хейтерам Фото: instagram.com/mashaefrosinina

На съемках супершоу "Дивовижні люди", которое выходит на телеканале "Украина", популярная ведущая и эксперт телепроекта Маша Ефросинина удивила зрителей неожиданным признанием.

Одним из участников восьмого эпизода супершоу "Дивовижні люди" стал "супернюхач" Олег Кравченко, который способен определить любую составляющую в букете ароматов.

Общаясь с ним, эксперт проекта Маша Ефросинина решила также удивить присутствующих: "Я долго колебалась, идти ли на эту откровенность... Но я также имею уникальную способность – у меня сверхчувствительный нюх. С закрытыми глазами могу узнать человека, даже если он находится в другой комнате, просто почувствовав его аромат. Или даже сказать, какое вино пил муж вечером – красное или белое".

Эксперты и ведущий шоу "Дивовижні люди" Фото: Канал "Украина"

Кроме того, Маша попросила Олега Кравченко помочь ей выбрать составляющие для аромата, которые, по мнению "парфюмера", ей подойдут.

"Я думаю, что для вас, Маша, подойдет черника, лакрица и немного цитрусовых", – отметил Олег.

А вот для певицы Оли Поляковой участник супершоу канала "Украина" посоветовал комбинацию личи, дыни, ананаса и цитрусовых, мотивируя это ее "экспрессивной, яркой и активной натурой".

"Совершенно верно! Я люблю кисло-сладкие ароматы. Кстати, мой муж всегда выбирает для меня парфюм, в который я влюбляюсь", – прокомментировала Оля Полякова.

Напомним, финалист шоу "Дивовижні люди" может на ощупь отличить 400 видов собак.

Ранее мы сообщали, что седьмой финалист шоу "Дивовижні люди" рисует два портрета одновременно обеими руками.

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