Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Маша Ефросинина рассказала о своей "суперспособности"

Ведущая долго не могла решить, стоит ли признаваться в необычном умении

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:47
Маша Ефросинина ответила хейтерам
Маша Ефросинина ответила хейтерам
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

На съемках супершоу "Дивовижні люди", которое выходит на телеканале "Украина", популярная ведущая и эксперт телепроекта Маша Ефросинина удивила зрителей неожиданным признанием.

Одним из участников восьмого эпизода супершоу "Дивовижні люди" стал "супернюхач" Олег Кравченко, который способен определить любую составляющую в букете ароматов.

Общаясь с ним, эксперт проекта Маша Ефросинина решила также удивить присутствующих: "Я долго колебалась, идти ли на эту откровенность... Но я также имею уникальную способность – у меня сверхчувствительный нюх. С закрытыми глазами могу узнать человека, даже если он находится в другой комнате, просто почувствовав его аромат. Или даже сказать, какое вино пил муж вечером – красное или белое".

Эксперты и ведущий шоу "Дивовижні люди"
Эксперты и ведущий шоу "Дивовижні люди"
Фото: Канал "Украина"

Кроме того, Маша попросила Олега Кравченко помочь ей выбрать составляющие для аромата, которые, по мнению "парфюмера", ей подойдут.

"Я думаю, что для вас, Маша, подойдет черника, лакрица и немного цитрусовых", – отметил Олег.

А вот для певицы Оли Поляковой участник супершоу канала "Украина" посоветовал комбинацию личи, дыни, ананаса и цитрусовых, мотивируя это ее "экспрессивной, яркой и активной натурой".

"Совершенно верно! Я люблю кисло-сладкие ароматы. Кстати, мой муж всегда выбирает для меня парфюм, в который я влюбляюсь", – прокомментировала Оля Полякова.

Напомним, финалист шоу "Дивовижні люди" может на ощупь отличить 400 видов собак.

Ранее мы сообщали, что седьмой финалист шоу "Дивовижні люди" рисует два портрета одновременно обеими руками.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Супершоу «Дивовижні люди»: что будет в восьмом выпуске Скичко - гей, а Ефросинина сделала пластику: самые странные слухи о звездах Зеленое платье в горошек: Маша Ефросинина в весеннем наряде от итальянского бренда
Маша Ефросинина Дивовижні люди
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Видео: 10 самых красивых актерских пар СССР
Видео: 10 самых красивых актерских пар СССР
Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки
Звезды за 50 с потрясающим телом
Звезды за 50 с потрясающим телом

Популярные статьи

Сегодня, 11:21Fun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

Вчера, 15:44Fun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Вчера, 13:42Эксклюзив

Батуми – столица чудес: как недорого отдохнуть на море и в горах без загранпаспорта

Вчера, 13:19Fun

Ссора помогла семейной паре обеспечить себя на всю жизнь

Вчера, 11:12Шоу-бизнес

Звезда сериала "Школа" выходит замуж

Вчера, 10:22Fun

Женщина неудачно сходила в салон красоты: фото татуажа

Вчера, 09:36Афиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

Вчера, 08:57Fun

Женщина нашла на пляже потерянное украшение средневекового короля: фото

Вчера, 07:26Техно

Удар молнии сопровождается необъяснимым для науки феноменом

Вчера, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня: Овнам важно соблюдать спокойствие, а Тельцам – не соглашаться на заманчивое предложение

14 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Близнецы получат выгодное предложение, а Девы найдут решение проблемы

14 апреляТехно

Ретро-мода: ТОП-7 лучших современных кнопочных телефонов

14 апреляШоу-бизнес

Звезда "Орла и Решки" поделилась откровенными подробностями личной жизни

14 апреляFun

Телеведущая оконфузилась в прямом эфире: видео

14 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Рыбам будет сопутствовать успех, а Львам пока не стоит менять работу

Новости партнеров

Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Юлия Ковальчук поделилась фото с подросшей дочкой
Юлия Ковальчук поделилась фото с подросшей дочкой
Всплыли подробности развода Аллы Пугачевой
Всплыли подробности развода Аллы Пугачевой
Дружина захисника Шахтаря купається в розкішному басейні. Відео
Дружина захисника Шахтаря купається в розкішному басейні. Відео
Гостюхин признался в двойном гражданстве
Гостюхин признался в двойном гражданстве
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной Марии Порошиной
Ани Лорак порадовала фанатов неожиданным известием
Ани Лорак порадовала фанатов неожиданным известием
Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»
Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»