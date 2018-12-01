Маша Ефросинина рассказала об экстремальном праздновании Нового года в Дубае

Ведущая также рассказала о своих достижениях в 2018 году

Уже через месяц мир будет отмечать Новый 2019 год! В конце года многие любят подводить итоги, и украинские знаменитости – не исключение. Сегодня. Lifestyle запускает адвент-календарь с отсчетом дней до Нового года. А это значит, что каждый день вас будет ждать эксклюзивная история от звезды о самом запоминающемся или необычном праздновании Нового года, а также они расскажут о главном своем достижении в 2018 году.

Первой наш календарь открывает несравненная Маша Ефросинина. Узнайте, как известная ведущая экстремально встретила Новый год в Дубае с семьей и чего достигла Маша в уходящем 2018-м году.

Новогодняя история от Маши Ефросининой

"Я могу вспомнить один случай, очень щекочущий нервы, который всегда приходит на ум, когда спрашивают, что такого забавного и необычного с вами приключалось в канун Нового года. 6-7 лет назад, мы втроем – мой муж, Наночка и я, Сашеньки еще не было, отправились отдыхать в Дубай. Редкий был случай, когда мы отдыхали в теплом месте, больше мы любим когда холодно, снег, зима... Но в тот год поехали. Очень нам было весело, тепло и хорошо зимой находиться среди пальм. 31 декабря утром, моему мужу в голову пришла идея, а точнее он понял, что не подготовился с подарками, и предложил: "А поехали в магазин, и сегодня, прямо 31-го декабря, купим каждому из нас по подарку". Мы все поехали в огромный молл 31-го вечером, ходили по магазинам, всем купили подарки.

Маша Ефросинина с мужем и детьми Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Мы все с пакетами пошли перекусить, наелись каких-то бургеров и совсем забыли о времени. Где-то в 23:00 все опомнились, что через час Новый год! Мы помчались на стоянку такси и выяснилось, что не одни мы такие умные. Очередь из приблизительно 600 человек, таких как мы, которые вспомнили о празднике, с такими же пакетами, с такими же выпученными глазами и с ощущением истерики на лице. Простояв минут 20-30 и понимая, что Новый год нам придется встречать на стоянке вместе с компанией интернациональных товарищей, мы все же решили еще побороться за свое право выпить шампанского, а ребенок компота в новогоднюю ночь.

Маша Ефросинина с мужем и детьми Фото: instagram.com/timur_khromaev

И вот мы уже идем прямо по проезжей части со всеми пакетами "голосовать по-нашему", с поднятой рукой, пытаемся поймать такси, машину, что угодно, только бы нас подбросили до отеля. Кто ездил в Дубай понимает, что это за движение. Пять полос движущихся автомобилей на огромных скоростях. Смотрелись мы, скорее всего, как немного сумасшедшие. В 23:47, как я сейчас помню, остановился добрый человек-таксист, очень смешной и очень красочный парень – абсолютно рыжий. На ломаном английском он нам сказал, что "Ребята, Новый год на носу"! Я не знаю, сколько стоило моему мужу денег, чтобы он нас довез за 7 минут до отеля, но уже в 23:55 мы оказались в номере. Это был максимально экстремальный Новый год! Мы кричали, веселились, прыгали на кровати и понимали, что это самое невероятное приключение – чуть не опоздать на Новый год".

Достижения Маши за 2018 год

"Год оказался невероятно насыщенным для меня, как эмоционально, так и событийно. В мае этого года меня буквально огорошила новость о том, что Фонд народонаселения ООН в Украине вынес на рассмотрение мою кандидатуру на пост Посла доброй воли ООН по вопросам гендерного равенства, насилия в семьях и работы с подростками. Пожалуй, по своей силе воздействия на меня, это можно назвать самым главным событием, которое произошло в канун моего дня рождения.

Маша Ефросинина Фото: А.Бойко

Для меня также очень важно, что в этом году исполнятся одно из самых тайных внутренних желаний – я наконец-то сыграла роль в полнометражном прокатном кино - не в сериале, не в эпизодической роли, не сыграла саму себя, как это было ранее, а настоящая роль второго плана в фильме. Это семейная кинокомедия "Пригоди S Миколая". Я невероятно горжусь этой работой".

Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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До Нового года осталось 30 дней!