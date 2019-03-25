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Маша Ефросинина трогательно поздравила мужа с днем рождения

Телеведущая написала супругу Тимуру чувственный стих

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:02
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая к тому же является экспертом шоу "Дивовижні люди" на канале "Украина", часто делится интересными фактами о себе и рассказывает о своих отношениях с мужем и детьми. В этот раз шоувумен растрогала подписчиков поздравлением для своего мужа.

На днях супруг Маши Ефросининой Тимур Хромаев отметил 44-летие, и телеведущая эмоционально поздравила его с днем рождения. На своей странице в Instagram Маша Ефросинина опубликовала видео, на котором декламирует откровенный стих, посвященный любимому.

"С днем рождения, моя Любовь", – подписала видео телеведущая.

INSTAGRAM (@mashaefrosinina)

Отметим, Маша Ефросинина состоит в отношениях с Тимуром Хромаевым уже более 17-ти лет. За это время у супругов появилось двое детей – 15-летняя дочь Нана и 4-летний сын Александр.

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина опубликовала редкий кадр с подросшей дочерью.

Смотрите выпуск программы "На кофе со звездой", героиней которого стала Маша Ефросинина:

Напомним, 71-летняя София Ротару погуляла на дне рождения своего внука Анатолия и показала фото.

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