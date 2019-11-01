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Маша Ефросинина восхитила фигурой в купальнике

Телеведущая с мужем и дочерью отдохнула в Мексике

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:38
Маша Ефросинина
Маша Ефросинина
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

40-летняя украинская телеведущая Маша Ефросинина на прошлой неделе отправилась в Мексику. Отдыхала звезда в компании мужа Тимура Хромаева и дочери Наны, о болезни которой недавно рассказала.

Смотрите также видео о том, как Маша Ефросинина отдыхает в Мексике:

Стоит отметить, Маша Ефросинина не состоит в рядах знаменитостей, которые регулярно демонстрируют аппетитные формы. Более того, некогда во время интервью с Настей Каменских телеведущая призналась, что не считает себя сексуальной. Поэтому кадры, на которых Ефросинина показывает фигуру, скорее, исключение.

На недавно опубликованном фото Маша Ефросинина позирует на фоне моря в стильном черном купальнике и очках. Распущенные волосы лишь добавляют изящности и без того прекрасной внешности телеведущей.

Маша Ефросинина показала фигуру в купальнике
Маша Ефросинина показала фигуру в купальнике
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Под фото Маша отметила, что за 10 дней отдыха в Мексике ее талия увеличилась в объеме на 2 см. Однако в комментариях подписчики буквально усыпали звезду комплиментами: "Равняюсь на вас, потому что понимаю, что это плоды ежедневной работы", "Маша красавица. Восхищаюсь вами".

Ранее мы также писали, что Маша Ефросинина рассказала о воспитании 15-летней дочери Наны.

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