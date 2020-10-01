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Маша Ефросинина впервые поделилась снимками покойного отца

Сегодня, 13:40

Отец Ефросининой ушел из жизни в 2000 году

Украинская телеведущая и почетный посол Фонда ООН в вопросах народонаселения Маша Ефросинина впервые показала фото своего покойного отца. Снимками Маша поделилась в Instagram.

Отец Маши Ефросининой
Отец Маши Ефросининой
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

На своей страничке в соцсети Ефросинина поделилась архивными снимками ко дню рождения отца. На кадрах телеведущая запечатлена со своими родителями и младшей сестрой Елизаветой.

"Ты вряд ли думал, что когда-то появишься в моем Инстаграм. Ты вряд ли представлял, что вообще создадут что-то подобное. Уже двадцатый твой день рождения ты со мной, а я без тебя, пап", – трогательно подписала фото Маша.

Маша Ефросинина с родителями и сестрой
Маша Ефросинина с родителями и сестрой
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, что отец Маши Александр Борисович Ефросинин был инженером-строителем. Его не стало в 2000 году.

"До слез и мурашек по телу, он гордится Вами, Маша", "Память о близких самая нежная и важная", "Это боль на веки в каждом сердце того, кто потерял родителя! Светлая память Вашему папе", "Маша, Ваши слова очень трогательны", – пишут подписчики Марии в комментариях к публикации.

Маша Ефросинина с родителями
Маша Ефросинина с родителями
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, Маша Ефросинина трогательно поздравила сына с днем рождения. Кроме этого, Ефросинина вспомнила, как переезжала в Киев.

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