Маша Ефросинина заговорила о третьем ребенке: "Очень сложная тема"

Телеведущая не уверена, что третий ребенок должен быть биологическим

В откровенном интервью для программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" известная ведущая Маша Ефросинина, которая рассказала о болезни дочери, поделилась личными советами, как принять и поверить в себя, а также рассказала о мечте, на реализацию которой не может решиться.

Выяснилось, что звезда хотела бы иметь еще одного ребенка. Более того, Маша Ефросинина рассматривает вариант усыновления.

"Да, я думаю о третьем ребенке, но решиться пока не могу, – призналась ведущая. – Возможно, возраст, но я не из тех женщин, которые думают о возрасте – не знаю. Иногда мне кажется, что дочь и сынишка это уже классно, но, когда я приезжаю в детские дома, вижу детей... поэтому это очень сложная тема. Не так легко ответить о третьем ребенке и не знаю, должен ли он быть биологическим, но для того нужна поддержка семьи".

Маша Ефросинина с мужем и детьми Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, Маша Ефросинина вместе с мужем Тимуром Хромаевым воспитывают двоих детей – дочь Нану и сына Александра.

Ранее мы также писали, что Маша Ефросинина показала подтянутую фигуру в купальнике.

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