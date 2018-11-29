Маша Ефросинина заставила жителей Нью-Йорка оторваться от смартфонов

Известная ведущая опубликовала фото в стильном наряде

Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Известная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Instagram поделилась снимком из Нью-Йорка и рассказала, почему ей нравится этот город:

"Впервые я приехала в Нью-Йорк в 2006 для съемки на обложку Elle Ukraine. Это была любовь с первого глотка манхеттенского воздуха! Помню, мы тогда спали по несколько часов в сутки, и вовсе не от насыщенного графика, а потому что спать в Нью-Йорке глупо – тратить время на сон в столице мира-это обделять себя... Потом в шестилетнем возрасте мы привезли сюда нашу Нану! Невероятно, но с ней случилось то же! Сегодня она вообще не помнит ни праздников, что мы ей устраивали на дни рождения, ни страшную травму, которую она перенесла в детстве, ни миллион каких-то событий в ее жизни ... а вот Нью-Йорк помнит подробно. И "болеет" им, как и мы с мужем)", – вспоминает Маша.

Маша Ефросинина Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Кроме этого Мария призналась, как ей удалось приковать взгляды прохожих:

"Люди тут изменились, признаюсь! Стали безразличными и отмашистыми: по Манхеттену всё больше бегут склоненные над смартфонами головы! Я же, почти не прикасаясь к телефону эти дни, гуляю и дышу этим воздухом, собирая ото всюду летящее в мой адрес : "I love your jacket!" П.С. Оля Навроцкая , твой "джакет" способен бороться с зависимостью от телефона, так и знай", – объяснила Ефросинина.

Ранее Маша поделилась забавным видео с читающим книжку сыном.

Напомним, Маша Ефросинина обратилась к женщинам, страдающим от домашнего насилия.