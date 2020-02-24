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Масленица-2020: Слава Каминская, Даша Астафьева и Павел Зибров назвали любимые блюда

24 февраля в Украине началась Масленица

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:09

В Украине началась Масленица. Главное блюдо этого праздника, конечно же, блины. Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", узнали, позволяют ли себе звезды полакомиться блинами, какие начинки любят больше всего, и кто из звезд к Масленице готовится за две недели.

Звезды далеко не сразу готовы признаться, лакомятся ли они блинами с разнообразными начинками. Так, например, солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская сначала отругала журналистов, а потом предложила свой интересный вариант любимого блюда:

"Вот зачем вы сейчас об этом говорите? Мне захотелось блинов! Но я люблю такие сочетания – если блин соленый, в нем должна быть сладкая начинка, или же если сам блин сладкий – соленая начинка".

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Вот так! Звезды умеют удивлять! Некоторые даже собственноручно жарят блины, используя оригинальные рецепты, а кто-то знает, где можно приобрести самые вкусные.

"Я блины люблю, но больше у меня любят девчонки, у меня же целая армия девушек дома, – поделился шоумен Дядя Жора. – А убирать потом все это мне – эту муку, сахар по всей кухне, но блины папе сделали".

Дядя Жора
Дядя Жора
Фото: instagram.com/dyadya_jora

Телеведущая Светлана Вольнова к Масленице готовится заранее:

"За две недели до Масленицы я ничего не ем, чтобы неделю потом ходить во все рестораны и есть эти блины, а готовить дома... стоишь пол дня, переворачиваешь и думаешь: "Ну зачем, лучше где-то купить".

Светлана Вольнова
Светлана Вольнова
Фото: instagram.com/diva_volnova/

А вот для народного артиста Украины Павла Зиброва особого значения не имеет – покупать или готовить блины, главное, чтобы было вкусно и по правилам.

"Блины, как и вареники, можно есть с чем угодно, даже с гвоздями, самое главное, чтобы было соответствующее тоненькое, хорошее тесто", – комментирует Павел Зибров.

Павел Зибров
Павел Зибров
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Рецепт идеальных блинов журналисты телеканала "Украина" неожиданно получили от человека, который во всех клипах демонстрирует хорошую физическую форму. Оказывается, Олег Серафин из группы RUMBERO'S в блинных делах настоящий профи!

"Чтобы они не прилипали, надо в саму массу добавить немного масла. И не очень много муки, чтобы все же была такая вязкая жидкость. Но не переборщите с маслом, потому что они начнут гореть", – дал совет участник группы RUMBERO'S Олег Серафин.

Участник RUMBERO'S Олег Серафин
Участник RUMBERO'S Олег Серафин
Фото: Instagram

С тестом разобрались, а вот что касается начинок, здесь артисты тоже не очень прихотливы. Так, например, Даша Астафьева будет счастлива как обычному сладкому варенью из яблок, так и соленым деликатесам.

"Мои любимые – с красной икрой, но с яблочным джемом тоже классные!"? – поделилась певица и актриса Даша Астафьева.

Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Масленица только началась, поэтому на поиски своего идеального вкуса у вас еще целая неделя!

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы также рассказали, о чем жалеют украинские звезды.

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