"МастерШеф. Профессионалы-2": кто покинул проект в 16 выпуске

Под угрозой вылета оказались четверо участников

В субботу, 13 июня, на телеканале СТБ состоялся шестнадцатый выпуск проекта "МастерШеф. Профессионалы". Участники представили свои концепции 1-евро баров гостям – бывшим участникам "МастерШеф", готовили блюда в художественных стилях поп-арт, сюрреализм, кубизм, а также сражались на битве черных фартуков, которая закончилась абсолютно неожиданно.

О том, кто покинул шоу на этот раз читайте далее в материале. Также узнайте, кого судьи "МастерШеф. Профессионалы" 2020 выгнали из проекта на прошлой неделе.

Так, на битву фартуков 16 недели попали четверо участников: Эдуард Канарян, Юля Жигулина, Никита Алимов, Ефим Кравченко.

Заданием для конкурсантов было приготовить ресторанное блюдо в микроволновое печи. Для некоторых это не стало сюрпризом, поскольку такой конкурс был в прошлом сезоне профессионалов. Но не все имели опыт с микроволновками и даже не сразу могли понять, как с ней правильно работать.

Никита Алимов Фото: пресс-служба СТБ

Никита Алимов приготовил заливное с хумусом, беконом и соусом из свекольника. Юля Жигулина – сибас с кускусом и пармезановой чипсой. Эдуард Канарян – "конфеты" из креветки и дорада. Ефим Кравченко – три шоколада.

По результатам дегустации судьи были абсолютно недовольны блюдом Никиты. Неожиданно для всех участник покинул проект.

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