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"МастерШеф. Профессионалы-2": кто покинул проект в 17-м выпуске

Сегодня, 09:50

Узнайте, как прошел новый эпизод кулинарного шоу

Вчера, 20 июня, на телеканале СТБ состоялся семнадцатый выпуск проекта "МастерШеф. Профессионалы". Участники готовили блюда для шефов первого сезона, сражались в конкурсе против бывших участников, а также начали подготовку к битве черных фартуков.

Далее в материале узнайте, кто ушел из проекта на этот раз.

Напомним, что на прошлой неделе, в 16-м выпуске "МастерШеф. Профессионалы" судьи отправили домой еще одного конкурсанта, который хуже всех справился с заданием.

"МастерШеф. Профессионалы": 17-й выпуск
"МастерШеф. Профессионалы": 17-й выпуск
Фото: пресс-служба СТБ

Так, во втором испытании на кухне "МастерШеф" победу одержала команда красных – команда шефов второго сезона. Что еще раз доказывает – уровень участников с каждым сезоном растет. На битву черных попали: Ефим Кравченко, Александр Цвигун, Владислав Ермаков.

Участникам предстоит пройти конкурс, которого еще не было на "МастерШеф" – создание собственного изысканного полуфабриката. В новом выпуске, согласно правилам шоу, никто не поедет домой. Поскольку участники приготовят свои блюда, оставят на 12 часов в дегидраторе для сушки, и лишь после этого судьи зальют их кипятком и попробуют.

Кто покинет проект, узнаем в следующую субботу, в 18-м эфире "МастерШеф. Профессионалы" на канале СТБ.

Напомним, ранее Владимир Ярославский рассказал о новом сезоне шоу "МастерШеф. Профессионалы".

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