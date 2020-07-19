"МастерШеф. Профессионалы-2": кто стал победителем проекта

В финальном 21 выпуске кулинарного шоу назвали победителя шоу

В эту субботу, 18 июля, на телеканале СТБ состоялся финальный 21 выпуск проекта "МастерШеф. Профессионалы-2". За победу в проекте боролись пять финалистов, а именно: Эдуард Канарян, Александр Цвигун, Евгений Грибеник, Давид Даниелян и Владислав Ярмаков. Кто стал победителем "МастерШеф. Профессионалы", узнайте далее в материале.

Чтобы попасть в тройку суперфиналистов, участникам нужно было пройти еще одно испытание. Шефы готовили блюда из ингредиентов, которые они уже использовали на кастинге.

Так, у Евгения были язычки ягненка с пюре из тыквы и цитрусовыми, пюре из батата и желе из тархуна. У Владислава – утиная грудка с обугленным бананом и зеленым птитимом. Эдуард готовил баклажан с йогуртом, маринованными грибами шиитаке и маш бобами. Давид делал каре ягненка с двумя видами пюре нуазет. Александр – куриные "трюфеля" с пеной из жженой цветной капусты с луком.

К своему набору продуктов шефы могли добавить только один новый ингредиенты.

Судьи Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский и Экдор Хименес-Браво оценили мастерство кулинаров и назвали лучшего шеф-повара второго сезона шоу. Победителем "МастерШеф. Профессионалы"-2 стал 35-летний киевлянин Евгений Грибеник.

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Евгений Гребеник имеет большой стаж в сфере кулинарии – на кухне он с 15 лет. Евгений преподает в Кулинарной Академии Ассоциации шеф-поваров Украины. Он кормил гостей на свадьбе Насти Каменских и Потапа в мае 2019 года.

Напомним, что ранее Эктор Хименес-Браво поделился впечатлениями о новом сезоне шоу "МастерШеф. Профессионалы".

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