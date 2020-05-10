"МастерШеф. Профессионалы": как прошел 11-й выпуск

В этот раз на битву черных попал Владимир Ярославский

В субботу, 9 мая, на телеканале СТБ вышел 11 выпуск шоу "МастерШеф. Профессионалы". Кто выбыл из кулинарного проекта на этот раз, узнайте в материале Сегодня.Lifestyle. Напомним, что все подробности 10 эфира прошлой недели мы рассказывали здесь.

Неделю назад участники "МастерШеф. Профессионалы" 2020 начали писать доносы на собственных коллег, если видели, что те готовят с ошибками. По итогам этого конкурса и всего прошлого выпуска худшие участники попали на сложнейшую битву черных.

"МастерШеф. Профессионалы": как прошел 11-й выпуск Фото: пресс-служба СТБ

На битву черных попали Влад Ермаков, Ефим Кравченко, Виктор Самардака, Юлия Жигулина, Настя Кобыляцкая, Эдуард Канарян, Александр Цвигун. Вместе с ними в этих же условиях работал и судья проекта Владимир Ярославский.

Так, под коробками-загадками повары нашли по одному продукту: авокадо, топинамбур, куриную печень, яйца, шоколад и яблоко, а Владимир Ярославский – сладкий картофель батат.

Судьи усложнили конкурсантам задачу: профессионалам нужно использовать в блюде выбранный продукт на 80% в составе блюда и на минимум 5 агрегатных состояний продукта. Другие продукты могут быть только вспомогательными в блюде.

Эктор Хименес-Браво остался доволен блюдами 5 участников; Эдуарда, Ефима, Саши, Влада и Виктора, которые справились с задачей и доказали, что их черные фартуки – это досадная случайность. Остались Юля и Настя.

Анастасия Кобыляцкая | Фото: instagram.com/masterchefstb/

По итогам битвы черных фартуков, с заданием от судей не справилась юная Анастасия Кобыляцкая – она покидает 2 сезон "Мастер Шеф. Профессионалы".

Ранее мы писали, как прошел предыдущий выпуск шоу "МастерШеф. Профессионалы".

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